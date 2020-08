Karlshagen

Nur aus Muscheln, Seetang und anderem Strandgut entstehen am Mittwochnachmittag originelle und gruselige „ Meeresmonster“ am Karlshagener Strand. Ab 16.30 Uhr können sich die kreativen und furchtlosen Teilnehmer allein oder im Team mit der ganzen Familie am Strandzugang 10 M (Rettungsturm) austoben.

Eine Stunde haben die „Meeresmonsterbauer“ Zeit, ihr Können zu beweisen. Das Team „Kids für Kids“ um die Kinderkurdirektorin Amelie wählt das furchteinflößendste Monster aus. Auf die kreativsten „Meeresungeheuerbauer“ warten tolle Preise. Die Teilnahme ist frei.

Anmeldungen nimmt der Eigenbetrieb Karlshagen unter Tel. 038371 / 55 49 10 oder per Mail an info@karlshagen.de unter Angabe von Name, Anschrift und Telefonnummer entgegen.

Von Hannes Ewert