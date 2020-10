Swinemünde

Auf der polnischen Seite der Insel Usedom nimmt ein Bauprojekt mit gewaltigen Dimensionen Fahrt auf. Der haushohe Bohrer, mit dem der Swine-Tunnel in der Stadt Swinemünde gegraben werden soll, ist aus China per Schiff eingetroffen. Am Wochenende wurde mit der Verladung begonnen.

Wir beantworten an dieser Stelle die wichtigsten Fragen zum Mega-Projekt.

Was genau ist der Swine-Tunnel?

Der Swine-Tunnel soll künftig die beiden Insel Usedom und Wolin in Polen miteinander verbinden. Die Stadt Swinemünde wird durch den Fluss Swine geteilt, bisher fahren Fähren zwischen den Stadtteilen hin und her. Der Tunnel soll 1,76 Kilometer lang werden und über eine zweispurige Fahrbahn verfügen. Die Baukosten sollen rund 200 Millionen Euro betragen. Kritiker befürchten, dass der Verkehr auch auf der deutschen Seite Usedoms nach Fertigstellung des Tunnels deutlich zunehmen wird.

Womit soll der Tunnel gebohrt werden?

Mit einer gigantischen Bohrmaschine, die am Freitag mit dem Schiff „Da Chang“ aus China in Swinemünde angekommen ist und seit dem Wochenende verladen wird. Die sogenannte TBM ( Tunnel Boring Machine) – von den Bewohnern auch „Maulwurf“ genannt – wurde in China in Einzelteilen gefertigt und wird nun direkt an der Baustelle montiert. Bisher haben die Einwohner von Swinemünde, der Investor und der Bauunternehmer die Maschine nur virtuell gesehen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie erfolgte die TBM-Abnahme in der chinesischen Fabrik aus der Ferne. Jedes der 129 Elemente wurde sorgfältig gesichert und markiert. Einige Mitarbeiter der chinesischen Fabrik kamen ebenfalls nach Swinemünde. Sie sollen bei der Montage der Maschine behilflich sein. Der „Maulwurf“ soll einen enorm hohen Energieverbrauch haben – dem Vernehmen nach vergleichbar mit einer Kleinstadt.

Wie ist der Zeitplan?

„In sechs Monaten wird diese riesige Maschine, die vom Schiff entladen wird, bereits in der Startkammer montiert und bereit sein, den Tunnel unter dem Boden der Swine zu bohren“, sagte der Swinemünder Stadtpräsident Janusz Żmurkiewicz. Die Ingenieure sagten, dass die Bohrungen im Frühjahr 2021 beginnen werden, möglicherweise im März. Ihrer Meinung nach werden die ersten Tunnelwochen am schwierigsten sein. Der Auftragnehmer ist auf verschiedene „Überraschungen“ vorbereitet. „Wir sind guter Hoffnung, weil unser türkischer Partner über umfangreiche Erfahrung mit dieser Art von Investition verfügt“, erklärten die Vertreter des Auftragnehmers. Die Fertigstellung ist für 2022 geplant.

Wie genau wird gebohrt?

Der gebohrte Tunnel wird sich an seiner tiefsten Stelle zehn Meter unter dem Grund der Meerenge befinden. Der Swine-Fluss ist dort 13,5 Meter tief. Die TBM-Maschine entnimmt dem Boden beim Bohren des Tunnels die Erde und ordnet gleichzeitig Betonfragmente des Gehäuses an, von denen es insgesamt 780 Stück gibt. Jedes soll 100 Tonnen wiegen. Die Versuchsmontage solcher Elemente hat bereits im Vorfertigungswerk begonnen. Um die Beständigkeit des Betons bei großen Temperaturen zu erhöhen – z.B. im Brandfall – werden Polypropylenfasern zugesetzt.

Alle Elemente der Maschine befinden sich bereits in der Nähe der sogenannten Startkammer, die in der Karsiborska-Straße auf Usedom gebaut wird. Sie wird ungefähr 120 Meter lang und 20 Meter breit sein. Der Bau der Straßenentwässerung nach Westen und der Umbau der Stromleitung werden ebenfalls von hier aus durchgeführt. Auf der anderen Seite des Tunnels auf der Insel Wollin wird wiederum eine sogenannte Ausfallkammer fertiggestellt, in die die Bohrmaschine eindringen wird. Dort wird sie auch wieder abgebaut.

Von Radek Jagielski