Ahlbeck/Wollin

Die Bürgerinitiative (BI) „Lebensraum Vorpommern“ lässt im Kampf gegen den geplanten Containerhafen in Swinemünde nicht locker. Nachdem sich in der ersten Runde nur ein ernsthafter Interessent für den Bau des Mega-Projektes auf der Ostsee gemeldet hat, der aber die Auflagen nicht erfüllen konnte, soll Ende September ein neues Bieterverfahren eröffnet werden.

Die BI will den Druck deshalb weiter erhöhen und erhofft sich Hilfe aus Brüssel. Mit Hannah Neumann (Die Grünen) und Helmut Scholz (Die Linke) waren zwei EU-Parlamentarier gestern nach Ahlbeck gekommen, um mit Vertretern der BI, von Umweltverbänden, der Landesregierung und der Ortspolitik über ein Projekt zu sprechen, „für das die polnische Seite Fakten schaffen will“, sagt Hannah Neumann.

Sie spricht von Silos, Kränen und Frachtschiffen, die durch den Hafen vom Strand zu sehen sind. „Der Wald in Wollin wäre weg. Der Insel droht ein Verkehrsinfarkt. Umwelt und Tourismus nehmen großen Schaden“, so die Grünen-Politikerin. Die Landesregierung in Schwerin hätte man erst treiben müssen, damit sich dort jemand für das Vorhaben interessiere.

600 Hektar mitten im Natura-Gebiet

Polen plant das Großprojekt nur fünf Kilometer von Ahlbeck entfernt. Das neue Containerterminal soll östlich der Swine auf der Insel Wollin auf über 600 Hektar mitten in einem europäischen Natura-2000-Gebiet entstehen. Geplant ist ein Umschlag von zwei Millionen Container-Einheiten jährlich.

„Diese massive Industrialisierung in europäischen Naturschutzgebieten an der Ostsee ist Teil der polnischen Wirtschaftsstrategie, neue Handelsrouten von der Ostsee in den Süden Polens, in den Balkan und nach Deutschland aufzubauen. Teil dieser Strategie ist auch die Schiffbarmachung der Oder“, sagt Rainer Sauerwein von der BI. Er initiierte das Treffen, das mit einer Fahrradtour nach Wollin zum Terminal-Gelände endete.

Stichwort Oderausbau: Auf polnischer Seite ist die Vertiefung des Flussbettes vorgesehen, um die Fahrwasserbedingungen für die Binnenschifffahrt zu verbessern. Umweltverbände laufen dagegen Sturm, weil sie eine Erhöhung der Wasserstände bei Hochwasser befürchten.

Ein Netzwerk von Umweltverbänden

„Mit dem Netzwerk der Umweltverbände haben wir gegen den Oderausbau bei der EU Beschwerde eingereicht. Da könnten wir den Containerhafen in Swinemünde ankoppeln“, sagt Corinna Cwielag, BUND-Landesgeschäftsführerin. Die Gegner pochen auf die Einhaltung der Bestimmungen aus dem deutsch-polnischen Vertrag (Espoo). Die Espoo-Konvention verpflichtet einen Staat, in dem ein Vorhaben geplant wird, die Umweltauswirkungen des Projekts auf den Nachbarstaat zu prüfen.

„Nach Informationen aus Brüssel wurde von polnischer Seite im Dezember 2020 das Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung eingeleitet. Die Informations- und Konsultationspflicht haben die polnischen Behörden bisher nicht wahrgenommen und verstoßen damit gegen den bilateralen Vertrag zwischen Deutschland und Polen“, so Sauerwein, der bei dem Protest auch Unterstützung von polnischer Seite erfährt.

„Nur darf man das dort nicht offen kommunizieren. Menschen, die sich gegen den Hafen ausgesprochen haben, sind ihren Job losgeworden und wurden mit Klagen überzogen. Sie werden unter Druck gesetzt“, so die EU-Abgeordnete der Grünen, die um Unterstützung für die BI warb.

Und zwar von der „gesamten Insel“, wie die umweltpolitische Sprecherin der Linken im Landtag, Mignon Schwenke, betont. „Die BI darf nicht allein gelassen werden. Ohne den Widerstand von unten erreichen wir hier nichts.“

Von Henrik Nitzsche