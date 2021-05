Greifswald

Was künftig in der Nähe des Greifswalder Südbahnhofs entstehen könnte, ist eines der wohl größten Bauprojekte in der Universitäts- und Hansestadt in den vergangenen Jahren. Der „JOHO Sportpark“ ist ein Projekt, das neben einem potenziell Drittliga-tauglichen Fußballstadion noch ein Hotel und mehrere Eventangebote umfassen soll. Am Mittwochabend wurde das Mega-Projekt mit einem geschätzten Finanzvolumen von rund 15 Millionen Euro erstmals vorgestellt.

Investor hält Präsentationen vor städtischen Gremien

An der digitalen Informationsveranstaltung, zu der die Stadt Greifswald eingeladen hatte, nahmen unter anderem Mitglieder der Bürgerschaft, mehrer Ausschüsse und der Ortsteilvertretungen Schönwalde I/Südstadt und Schönwalde II und Großschönwalde sowie Pressevertreter teil. Präsentiert wurde das Bauvorhaben durch Bausenatorin Jeannette von Busse und Jonas Holtz, den Geschäftsführer des Hauptinvestors JH-Holding GmbH und Co. KG mit Sitz in Rostock. Die Firma ist Teil eines größeren Verbands aus Unternehmen aus dem Energiesektor sowie der Event- und Hotel- und Gastronomie-Branche.

Die Skizze zeigt, wie ein Luftblick über das Gelände des JOHO Sportparks einmal aussehen könnte. Die Darstellung zeigt die Maximal-Variante des Stadions mit über 10 000 Sitzplätzen. Quelle: JH-Holding GmbH & Co. KG

Pläne sehen Stadion, Hotel, Gastronomie und Eventangebote vor

Die Pläne für den Sportpark sind ambitioniert. Entstehen soll der Bau auf einem 80 000 Quadratmeter großen Gelände, das in der Nähe des Südbahnhofs zwischen den Bahnschienen, der Schönwalder Landstraße und der Straße Sandfuhr gelegen ist.

Neben einem Fußballstadion, das zunächst rund 2000 überdachte Sitzplätze und etwa 1000 Stehplätze haben soll, durch seine modulare Bauweise aber auf mehr als 10 000 Plätze aufgestockt werden kann, sehen die Pläne ein Sporthotel, Gastronomie, eine überdachte Beacharena, einen Indoor-Kinderspielplatz und eine Trampolin-Arena vor. Neben dem Hauptplatz sollen auf dem Gelände zudem zwei Trainingsplätze und ausreichend Parkplätze geschaffen werden.

Greifswalder FC soll Stadion nutzen

Die Eventangebote und das Hotel sollen durch Holtz selbst betrieben werden, wie er bei der Veranstaltung sagte. Der Hauptnutzer des Stadions soll der Greifswalder FC (NOFV-Oberliga Nord) werden. Derzeit nutzt der Verein das Volksstadion als Spielstätte, doch schon seit über einem Jahr hat der GFC einen Aufstieg in die Regionalliga geplant, der ein moderneres Stadion notwendig machen würde. Etwa seit diesem Zeitpunkt tritt der Stromerzeuger JES AG, dessen Geschäftsführer ebenfalls Holtz ist, als Hauptsponsor des GFC auf.

Laut Holtz befinde man sich mit dem Verein in Gesprächen, die auch eine Beteiligung des Klubs an der Entwicklung der Sportstätten zum Gegenstand hätten. So soll unter anderem ein Internat für Nachwuchs-Spieler des Vereins ebenfalls auf dem Gelände des Sportparks angesiedelt werden. Allerdings nicht unbedingt von Anfang an. „Natürlich müssen wir bereits jetzt unsere Ziele und Wünsche in Bezug auf den Bauplan einordnen. Das bedeutet aber nicht, dass beispielsweise ein Internat Teil des ersten Bauabschnittes sein wird. Wir sind in sehr guten Gesprächen mit Jonas Holtz und hoffen, dass wir bei der Entwicklung des Standortes einen wichtigen Teil beitragen können“, sagte Vereinspräsident Heiko Jaap auf OZ-Anfrage.

Noch viele Planungsschritte nötig

Vor der Umsetzung des Vorhabens dürfte allerdings noch etwas Zeit vergehen. Zunächst muss der Stadionneubau die Zustimmung der Bürgerschaft finden. Zudem muss ein Bebauungsplan für das Gebiet erarbeitet werden. Die Planungsleistungen könnten laut Holtz frühstens im nächsten Jahr um diese Zeit abgeschlossen werden. Erst dann könnte das Bauvorhaben anlaufen.

Von Alexander Kruggel