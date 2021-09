Mega-Stau durch Bauarbeiten zwischen Swinemünde und Ahlbeck

Swinemünde

Die Schließung des Grenzübergangs Swinemünde-Garz aufgrund von Straßenbauarbeiten führt zu Verkehrsbehinderungen zwischen Swinemünde und Ahlbeck. Besonders schlimm war es am Dienstag. Über viele Stunden waren die Wojska-Polskiego-Straße in Richtung Ahlbeck sowie die angrenzenden Straßen komplett gesperrt.

Viele Swinemünder konnten nicht zur Arbeit nach Deutschland fahren. In der Gegenrichtung gab es auch einen ziemlich großen Stau. Die Fahrt nach Ahlbeck dauerte fast zwei Stunden. Um den Stau zu umfahren, verstießen einige Autofahrer gegen die Verkehrsregeln und fuhren gegen den Strom oder auf den Gehwegen. Die Polizei musste eingreifen und den Verkehr regeln.

Deutsche Seite mitverantwortlich für aktuelle Situation

„Zum Stau entlang der Wojska-Polskiego-Straße war es bisher nur an einem Tag gekommen. Wir prüfen, wie es zu diesem Stau gekommen ist, auch auf deutscher Seite, denn in Ahlbeck wird schon lange auf der Hauptstraße gearbeitet“, erklärt Jaroslaw Jazz, Pressesprecher des Präsidenten von Swinemünde. Die Stadt hätte umgehend regiert. „An der Kreuzung Wojska-Polskiego und 11. Listopada-Straße wurde die Ampel ausgeschaltet, was den Autoverkehr in diesem Teil der Stadt deutlich verbesserte und die Staus entlastete“, so Jazz weiter.

In den sozialen Medien weisen Swinemünder darauf hin, dass die deutsche Seite mitverantwortlich für die Unannehmlichkeiten durch die langwierige Sanierung der Straße in Ahlbeck sei. „Dieser Stau ist erst der Anfang. Die Deutschen sollten mehr Autos in Ahlbeck freigeben. Es ist ihre Schuld, dass das Auto fünf Minuten an einer Stelle steht, dann zehn Meter fährt und wieder anhält. Was ist das für eine Kapazität?“, wirft Szymon Blazejczyk im Internet auf.

Vielleicht werden die Verkehrsprobleme auf der Wojska-Polskiego-Straße im Oktober geringer, wenn der Touristenverkehr nachlässt. Probleme können erneut nach der Eröffnung eines Einkaufszentrums direkt neben dem Grenzübergang Swinemünde-Ahlbeck auftreten. Der Bau soll laut Plan noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Die Einfahrt zum Einkaufspark erfolgt über die Wojska-Polskiego-Straße. Dies kann zur Staubildung beitragen.

Von Radek Jagielski