Mehr Migranten an deutsch-polnischer Grenze in MV: „Die Leute trauen sich nicht mehr in den Wald“

Linken/Löcknitz

Ein Trampelpfad führt aus dem Wald bis an eine Schneise. Zwei Betonpfeiler markieren hier nahe Linken (Vorpommern-Greifswald) die grüne Grenze: einer rot-weiß, der andere schwarz-rot-gelb. Seit einem Jahr trennt zwar ein Schutzzaun gegen die Afrikanische Schweinepest den etwa 65 Kilometer langen Grenzabschnitt Mecklenburg-Vorpommerns zu Polen. Doch für Menschen, die illegal nach Deutschland kommen wollen, ist der Zaun kein Hindernis. Die Tore sind nur mit einem Schnappschloss gesichert. Der Zaun selbst hat eine übersteigbare Höhe.

Ein Drama an der Grenze von Belarus zu Polen

Zunehmend patrouillieren Beamte der Bundespolizei durch die bewaldeten Grenzgebiete, kreisen Hubschrauber über dem Areal. An den Grenzübergängen ziehen Bundespolizisten - seit zwei Wochen verstärkt durch Kräfte anderer Dienststellen - Transporter aus dem Verkehr, um nach illegal eingereisten Migranten zu fahnden. Ein Drama um Menschen, die aus der Krisenregion Irak, Jemen, dem Iran und Syrien fliehen und das sich derzeit an der EU-Außengrenze von Belarus zu Polen abspielt, schwappt bis nach Mecklenburg-Vorpommern. Die Menschen wollen über die Belarus-Route nach Deutschland, um hier Asyl zu beantragen.

„Gewundert, warum hier die Hubschrauber fliegen“

Erika Wienke (90) wohnt nahe der grünen Grenze bei Linken. "Ich habe mich schon gewundert, warum hier die Hubschrauber jeden Tag fliegen." Quelle: Christian Roedel

Erika Wienke (90) wohnt in einem alten sanierten Haus an der Waldgrenze, das zwischen Schutzzaun und Grenzübergang liegt. „Ich habe mich schon gewundert, warum hier die Hubschrauber jeden Tag fliegen“, sagt sie. Flüchtlinge, die den einsamen Pfad vor ihrem Haus entlangliefen, habe sie noch nicht gesehen. Anders als im zehn Kilometer entfernten Löcknitz. Dort sorgte ein Polizeieinsatz vor zwei Wochen für Aufregung. Anwohner hatten die Polizei informiert, weil mehrere Gruppen Erwachsener mit Kindern durch den Ort liefen. Am Mittwoch wurden 37 Flüchtlinge aufgegriffen, wenige Kilometer südlich des Grenzübergangs Linken.

„Da muss eine politische Lösung her“

Inzwischen sammelt die Polizei an der Grenze zu MV fast täglich Flüchtlinge ein, oft nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Mal 10, mal 20 oder auch 50, wie ein Polizist berichtet. Meist stammen sie aus dem Irak und Iran. „Es sind Leute, die aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen kommen. Menschlich kann man das verstehen“, sagt er. „Aber da muss eine politische Lösung her.“ Bislang kamen nach Angaben der Behörden rund 600 Menschen über die sogenannte Belarus-Route nach MV, davon allein 301 im September.

Misstrauen gegenüber dem Fremden

Sarah Skupin (29). "Deutschland hat mit seinem Armutsproblem genug zu tun." Quelle: Christian Roedel

Die Region um Löcknitz war bis zur Wahl eine AfD-Domäne. Dann gewann SPD-Politikerin Bettina Martin den Landtagswahlkreis mit knappem Vorsprung für sich. Doch das Misstrauen gegenüber dem Fremden ist weiterhin groß. „Ich will ja nicht rassistisch sein. Aber Deutschland hat mit seinem Armutsproblem genug zu tun“, sagt Sarah Skupin (29), die als Pflegekraft arbeitet. Eine Situation wie 2015, als lange Flüchtlingstrecks nach Deutschland strömten, dürfe es nicht noch einmal geben. „Die Polizei muss stärker kontrollieren“, fordert sie. In einer Löcknitzer Facebook-Gruppe melden Anwohner, wenn sie Migranten sehen. Die Wortwahl lässt den Schluss zu, dass die Menschen nicht willkommen sind.

170 Menschen in Erstaufnahmeeinrichtung in Horst

Diejenigen, die im deutschen Grenzgebiet von der Polizei aufgegriffen werden, bleiben nicht in der Region. Das Gros von ihnen geht nach Angaben der Behörden in Erstaufnahmeeinrichtungen nach Berlin. „Kleinstgruppen werden an die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes weitergeleitet“, sagt die Sprecherin des Innenministeriums Marion Schlender. In Horst leben inzwischen 170 Menschen, die in den vergangenen Wochen an der polnischen Grenze eingesammelt wurden.

Raum für Spekulationen

Detlef Ebert (CDU), Bürgermeister von Löcknitz. "Die Leute trauen sich nicht mehr in den Wald." Quelle: Christian Roedel

Auch Bürgermeister Detlef Ebert (CDU) versucht, den Einwohnern zu erklären, dass die Menschen, die über die Belarus-Route kommen, nicht in Löcknitz bleiben. „Aber die Leute trauen sich nicht mehr in den Wald, weil sie Angst haben, sie treffen auf eine Gruppe“, sagt er. Passiert sei bislang nichts. „Aber die Ängste sind da.“ Seit Mitte September würden immer mehr Gruppen von Flüchtlingen beobachtet, an Straßen oder auf Wegen. „Ich denke mal, dass es sich rumgesprochen hat, dass man über diese Route nach Deutschland kommen kann.“ Wünschenswert wäre, wenn die Bundespolizei die Kommunalpolitik informiert, sagt Ebert. Dann könne auch er die Bürger informieren und es gäbe weniger Raum für Spekulationen.

20 mutmaßliche Schleuser festgenommen

Die Route wird inzwischen durch professionell agierende Schleuser betrieben. Seit Anfang August wurden nach Angaben eines Bundespolizeisprechers im Bereich der Dienststelle Pasewalk 20 mutmaßliche Schleuser festgenommen, die die Menschen versteckt in Fahrzeugen über die Grenze bringen oder noch auf polnischem Gebiet in Grenznähe aussetzen und auf deutscher Seite wieder aufnehmen und weitertransportieren. „Es ist ein schmutziges Handwerk.“ Wie viele Leute unentdeckt bleiben, liegt im Dunkeln.

„Flüchtlingsproblem vor der Haustür“

Nach Einschätzung des Landkreises Vorpommern-Greifswald, dem einzigen in MV mit einer Grenze zu Polen, ist damit zu rechnen, dass mehr Flüchtlinge auf dieser Route nach Deutschland kommen. Landrat Michael Sack (CDU) spricht inzwischen von einem „Flüchtlingsproblem vor der Haustür“, das den Kreis vor Herausforderungen stellen werde. Ob Gemeinschaftsunterkünfte genutzt werden müssten, sei abhängig von der Entwicklung, sagt ein Kreissprecher. Erste Gespräche darüber habe es bereits gegeben. Dass es zu einer ähnlichen Situation wie 2015 komme, glaubt der Löcknitzer Stadtchef Detlef Ebert nicht. „Ich denke, dass Deutschland besser vorbereitet ist.“ Die meisten Flüchtlinge, die nach Deutschland wollen, sitzen an der EU-Außengrenze von Belarus und Polen fest. Die Polen haben dort inzwischen den Ausnahmezustand verhängt.

Von Martina Rathke