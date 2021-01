Neppermin

Wenn die Nachbarin im Hausflur den gut gemeinten Tipp gibt, dass am nächsten Morgen die schwarze Mülltonne abgefahren wird, rennt meist ein Bewohner im Haus von Zimmer zu Zimmer, um noch alle Mülleimer zu leeren und mit letzter Kraft in die schon übervolle Mülltonne zu pressen. Im Corona-Lockdown gibt es nämlich ein Phänomen: Die Mülltonnen werden immer voller. Das ist aber nicht verwunderlich, denn ein Großteil der Menschen verbringt den Alltag dank Homeoffice, Distanzunterricht oder auch Kurzarbeit mit der Familie in den heimischen vier Wänden. Das vermehrt selbst gekocht, viel online eingekauft wird, steigt auch das Müllaufkommen.

Eigentümer sanieren Wohnungen, Ferienhäuser und Hotels

Und noch ein weiterer Aspekt kommt hinzu. Ein Großteil der Hauseigentümer nutzt die tourismusfreie Zeit, um die leerstehenden Urlaubsquartiere wieder auf Vordermann zu bringen. „Insgesamt konnte von Seiten des Landkreises Vorpommern-Greifswald seit Beginn der Corona-Pandemie ein zum Teil deutlich erhöhtes Abfallaufkommen festgestellt werden“, erklärt Kreissprecher Achim Froitzheim. Davon betroffen sind grundsätzlich alle Abfallarten, jedoch ist insbesondere bei Sperrmüll, Schrott, Elektroschrott und verschiedenen Bauabfällen, jedoch auch bei Grünschnitt eine erhöhte Sammelmenge spürbar. Wer mit aufmerksamen Blick durch die Straßen der Region fährt, dass vielerorts die Handwerker unterwegs sind. Dementsprechend viel Müll wird auch produziert.

Wertstoffhöfe mehr genutzt als zuvor

Insbesondere die Wertstoffhöfe der Region wurden im Jahr 2020 laut Landkreis deutlich häufiger genutzt als noch im Jahr zuvor. „Aber auch bei der Abholung von Sperrmüll, Schrott, Elektroschrott direkt am Grundstück konnte nicht immer der gewünschte Termin bestätigt werden.“ Und wenn de Sperrmülltermin angesagt wird, dann türmen sich vor den Häusern die alten Sofas, Matratzen, Regale und Schränke.

Während die Mülltonnen der Privathäuser immer voller werden, reagieren Hotels ebenfalls auf das geringere Aufkommen. „In der Zeit des Lockdowns sind für Hotels, Ferienunterkünfte und Einzelhandel zeitweise Ab- und Ummeldung eines Abfallgefäßes bzw. die Verringerung des Gefäßvolumens ohne größere Nachweisführung möglich“, so Froitzheim. Heißt also, dass die Mülltonnen bei Bedarf abgeholt werden.

Hohe Kosten für illegale Entsorgung

Obwohl es hier leider keine wesentlichen Veränderungen gibt, ist die illegale Entsorgung im Landkreis weiterhin ein Problem. „Entgegen einiger Erwartungen konnten keine wesentlichen Veränderungen in Hinblick auf Menge oder Zusammensetzung festgestellt werden“, erklärt er. Für die fachgerechte Entsorgung von illegalen Ablagerungen gab der Landkreis 105 000 Euro im Vorjahr aus.

Schwerpunkt des Müllaufkommens in privatem Umfeld

„Es fällt nicht wesentlich mehr Müll an, aber es gibt eine Schwerpunktverschiebung bei der Entsorgung“, so ein Sprecher vom Entsorgungsunternehmen Remondis. „Die Restaurants, Hotels und der Einzelhandel haben zwar geschlossen, aber die Menschen müssen ja trotzdem essen und trinken. Deswegen fällt der Müll nicht gehäuft in den Betrieben an, sondern in den eigenen vier Wänden. Die Menschen konsumieren vermehrt zu Hause“, erklärt er. Das Unternehmen registriert auch eine Zunahme an Verpackungsmaterial aus dem Online-Handel. „Die Menschen bestellen vermehrt im Internet, da es sonst keine anderen Möglichkeiten gibt.“

Mehr Altglas im Container

Einen wesentlichen Zuwachs gibt es allerdings in einer Sparte: Dem Altglas. Hier registrierten die Mitarbeiter von Remondis einen Zuwachs von 20 Prozent. „Das kann das Gurkenglas sein, aber auch die ein oder andere Weinflasche, die zu Hause getrunken wurde –die Restaurants sind ja geschlossen“, sagt er. Dies sei laut Remondis ein bundesweiter Trend.

