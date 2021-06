Mehr Sicherheit auf Usedom: Polizei startet Bäderdienst

Heringsdorf

Lange Zeit mussten die Kollegen des Reviers Heringsdorf keinen Fahrradunfall auf der Promenade mehr aufnehmen. Aber gestern kamen sich zwei Radfahrer in Ahlbeck zu nahe und stürzten, wie Polizeihauptmeister Mike Loof berichtet. Mit dem Tourismusstart in MV wird es nun auch wieder auf den Radwegen voller. „Die Unfälle werden wieder zunehmen, weil viele noch ungeübt sind. Hinzu kommen E-Bike-Fahrer, die mitunter die Geschwindigkeit falsch einschätzen“, so Loof. „Die Einsatzbelastung nimmt nun wieder zu“, ergänzt seine Kollegin Polizeihauptkommissarin Dörte Seidemann.

Da kommt die Unterstützung gerade recht, die am Freitag auf dem Heringsdorfer Kurplatz symbolisch eingeläutet wurde. Der Bäderdienst geht ins 30. Jahr. „Wir wollten eigentlich schon am 10. Mai starten, doch die gesamte Republik kämpfte da noch mit hohen Inzidenzen und den notwendigen Einschränkungen in der Corona-Pandemie“, sagt Innenminister Torsten Renz (CDU).

Bäderdienst bis Mitte September

Nun komme zusammen, was zusammengehört, so der Minister. In Zahlen: Vom 4. Juni bis 14. September werden 202 Beamte landesweit in den Urlauberzentren die Beamten in den Revieren vor Ort unterstützen. Über den gesamten Zeitraum des Bäderdienstes decken 122 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aus den Präsidien in Neubrandenburg und Rostock den Einsatz ab. Darüber hinaus wird das Landesbereitschaftspolizeiamt mit 80 zusätzlichen Einsatzkräften den Bäderdienst unterstützen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf Usedom werden 16 zusätzliche Kollegen erwartet, wie Heringsdorfs Revierleiter Andre Stegemann sagt. „Durch die Massen an Touristen steigt der Arbeitsaufwand enorm. Da sind die Bäderdienstbeamten eine große Hilfe.“ Vier Kollegen unterstützen die Beamten in der Haff-Region, zwei im Bereich Lubmin.

An oberster Stelle stehe die Präsenz: „Neben der konsequenten Durchsetzung polizeilicher Maßnahmen zielt das Konzept der Landespolizei darauf ab, mögliche Straftaten durch sichtbare Präsenz vielfach schon im Vorfeld zu verhindern. Des Weiteren wird die Sicherheit in der Sommersaison durch die gute Zusammenarbeit zwischen den örtlichen Polizeiinspektionen, den Kommunalbehörden sowie den Akteuren der Tourismusbranche gewährleistet“, so Renz.

Verstärkt Fuß- und Radstreifen

Mit der Verstärkung könnten Fuß- und Radstreifen ausgeweitet werden. Und Dörte Seidemann weiß, dass viele der jungen Kollegen eine Streife am Strand oder auf der Promenade als willkommene Abwechslung zum Dienst in der Bereitschaftspolizei sehen. Zur Eröffnung war noch kein Bäderdienstbeamter vor Ort. „Die kommen in den nächsten Tagen“, kündigt ein Polizeisprecher an.

Auch wenn die Umsetzung der Corona-Landesverordnung Sache der Ordnungsämter ist, so wird auch diesbezüglich Stegemann seine Kollegen für das Thema sensibilisieren. „Wenn wir Feststellungen machen, reagieren wir auch“, sagt der Revierleiter.

Die meisten der Kollegen, die zur Unterstützung kommen, haben nach ihrer Ausbildung bereits ein Jahr bei der Bereitschaftspolizei absolviert. Sie haben es geschafft, sich unter den vielen Bewerbern für die Ausbildung bei der Polizei durchzusetzen. Rund 1400 waren es in diesem Jahr landesweit, wie Polizeihauptmeister Mories Zeise vom Zentralen Auswahl- und Einstellungsdienst der Fachhochschule Güstrow informiert.

Ausbildung: 1400 Bewerber für 225 Stellen

An seinem Stand waren sowohl junge Leute im bewerbungsfähigen Alter, als auch Großeltern, die für den Enkel nachgefragt haben. Auf die 1400 Bewerber entfallen 175 Stellen für eine Berufsausbildung und 50 für eine Studienlaufbahn. „Die Bewerberzahl hat in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen. Verantwortlich dafür ist auch der Rückgang an Schulabgängern“, so Zeise. Die meisten, die bei den Bewerbungstests durchfallen, würden am Diktat oder an den sportlichen Herausforderungen scheitern.

Sportlich sollten die Kollegen sein, wenn sie mit der Fahrradstreife im Bäderdienst hauptsächlich auf der Promenade oder zu Fuß am Strand unterwegs sind. In den nächsten Tagen und Wochen wird die Insel wieder voll. Deshalb strahlte Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken und sprach von einem Neustart „in eine Saison, die vor Monaten noch ungewiss war“. Für den Einsatz der Bäderpolizei zitierte sie Goethe: „Es schadet nichts, wenn Starke sich verstärken.“

Von Henrik Nitzsche