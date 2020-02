Mehr Stellen als Bewerber: Auf Usedom wird Nachwuchs in der Gastronomie gesucht

Insel Usedom

„Vor Jahren hatte ich noch 20 Bewerber, jetzt sind es im Jahr ein bis zwei. Es wird immer schwieriger, Nachwuchs zu finden. Die Qualität der Bewerber lässt nach“, sagt Tischlermeister Christian Witt aus Zecherin. Seine Firma bildet noch aus. Vier Azubis – erstes bis drittes Lehrjahr – hat er gegenwärtig.

In Mecklenburg-Vorpommern ist er damit aber noch in einer komfortablen Situation. Laut einer IHK-Umfrage im vergangenen Jahr konnte jeder zweite Betrieb im Land nicht mehr alle Ausbildungsplätze besetzen. Als Hauptgrund für die Nichtbesetzung wurde angegeben, dass es keine geeigneten Bewerbungen gab. Jedes zweite Unternehmen gab an, gar keine Bewerbungen mehr zu bekommen.

Es sind weniger Schulabgänger da

„Das Angebot an Plätzen ist unvermindert da“, sagt Ivonne Schnell, Sprecherin der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern. In ihrem Kammerbereich gibt es noch 1050 Ausbildungsbetriebe, vor vier Jahren waren es mit 1067 nur unwesentlich mehr.

Engagement der Unternehmen So wollen laut IHK-Umfrage die Betriebe auf das geringe Bewerberpotenzial für die betriebliche Ausbildung reagieren: Erschließung neuer Bewerbergruppen – beispielsweise Studienabbrecher (49 Prozent), besseres Ausbildungsmarketing (46), erweitertes Angebot von Praktikumsplätzen (46), verstärkte überregionale Suche nach Auszubildenden (28), Kooperation mit Hochschulen und Schulen (26) und Integration von Flüchtlingen (22). So wollen die Firmen auf die mangelnde Ausbildungsreife von Schulabgängern reagieren: Nutzung ausbildungsbegleitender Hilfen der Agentur für Arbeit (40 Prozent), ohne öffentliche Unterstützung geben wir lernschwächeren Jugendlichen eine Chance (37), eigenes Angebot von Nachhilfe im Unternehmen (33) und Angebote für langfristige Schülerpraktika zum Lernen im Betrieb (z.B. Praxisklassen/14 Prozent)

Es liege auch nicht an der beruflichen Vielfalt, die jungen Menschen geboten wird. „In der Region haben wir 110 unterschiedliche Ausbildungsberufe und Fachrichtungen“, sagt Ivonne Schnell. Für Tischlermeister Christian Witt ist der Bewerbermangel auch die Folge des demografischen Wandels. „Es sind weniger Schulabgänger da“, so Witt.

Jungs mögen Beruf des Kfz-Mechatronikers

Kristina Birkholz, Sprecherin der Agentur für Arbeit Greifswald, kann das mit Zahlen belegen. „2018/2019 haben sich 1325 junge Leute als Bewerber für einen Ausbildungsplatz gemeldet. Ihnen standen 1834 betriebliche Ausbildungsstellen gegenüber. In den Jahren 2007/2008 waren es noch 3273 Bewerber auf 1635 Ausbildungsstellen.“

Bei den Berufswünschen der Jugendlichen stand im Ausbildungsjahr 2018/2019 der Verkäufer beziehungsweise die Verkäuferin ganz oben auf der Wunschliste, so Kristina Birkholz. Hierfür meldeten sich 90 Bewerberinnen und Bewerber. Bei den Mädchen folgten die Wunschberufe Medizinische Fachangestellte und Kauffrau für Büromanagement. Bei den Jungs steht nach wie vor der Beruf des Kfz-Mechatronikers besonders hoch im Kurs.

Autohaus mit Einstellungsgarantie

Das kann Kai Kruse, Inhaber des gleichnamigen Mercedes-Autohauses in Ahlbeck, nur bestätigen. Gegenwärtig hat er sechs Auszubildende in seinem Betrieb. „Für uns sprechen der Name und die gute Ausbildung in einer Hersteller geführten Werkstatt. Viele meiner Mitarbeiter sind ehemalige Lehrlinge. Unsere Marke hat ein Netzwerk für Ausbildung. Damit können wir eine Einstellungsgarantie geben. Wir sind auch dabei. Wird ein Lehrling fertig, kann er bundesweit eine Anstellung bei Mercedes finden“, sagt Kai Kruse. Er ist Mitorganisator der jährlichen Ausbildungsbörse in der Ahlbecker Pommernhalle.

Fachkräfte an die Insel Usedom binden: Das ist das Ziel von Autohaus-Chef Kai Kruse. Quelle: Pauline Rabe

„Wir müssen dahin gehen, wo die jungen Menschen sind“, sagt Tischlermeister Witt, der ebenfalls auf Messen, in Schulen und verstärkt auf Social-Media-Kanälen unterwegs ist, um Nachwuchs zu gewinnen. Er sieht dabei auch den Bund stärker in der Pflicht: „Es müssen mehr Anreize geschaffen werden, um die Meisterschule wieder attraktiver zu machen. Nur mit einem Meisterbrief darf ich ausbilden.“

Gastronomie bietet die meisten Ausbildungsstellen

Den bevorzugten Ausbildungsberufen stehen aber andere Wünsche auf Seiten der Unternehmen entgegen. „Spitzenreiter bei den gemeldeten Stellen war mit 135 Offerten der Ausbildungsberuf des Kochs/Köchin, gefolgt von Verkäufern (119) sowie Hotelfachleuten (115) und Restaurantfachleuten (97). Damit nehmen auch weiterhin vorrangig die gastronomischen Berufe die Spitzenpositionen im Ranking der angebotenen Ausbildungsstellen ein. Dies gilt auch für die unbesetzt gebliebenen Ausbildungsstellen. Von den insgesamt 326 fielen 90 auf diese Zielberufe“, sagt Andreas Wegner, Chef der Arbeitsagentur Greifswald.

Was die Akquise von jungen Arbeitskräften bedeutet, weiß Frank Römer vom Trassenheider Hotel „Seeklause“ nur zu gut. In seinem Haus hat er gegenwärtig 29 Auszubildende. Er spricht von einem Fachkräftemangel in seiner Branche. „Mit Rationalisierung kann man der Diskrepanz nicht begegnen. Aufgrund der demografischen Entwicklung treten halt weniger junge Leute in den Arbeitsmarkt ein“, sagt Römer. Früher konnten wir aussuchen, heute freuen wir uns über jede Bewerbung und laden den Kandidaten ein. Egal ob die Zensuren schlecht sind, wir wollen denjenigen kennenlernen.“

Sein Plus: Römer kann den Auszubildenden Wohnraum bieten. Mehrere Wohnungen hat er in Mölschow. Dazu kommen 15 Zimmer im ehemaligen Jugendhandwerkerhof auf dem Gelände der Gutsanlage in Mölschow, die der Hotelbetreiber Mitte 2018 ersteigert hat.

Lesen Sie auch:

Von Henrik Nitzsche