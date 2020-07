Koserow

In Koserow auf der Insel Usedom wurden auf „Karls“-Erlebnisdorf mehrere Automaten von Spielgeräten aufgebrochen. Wie die Polizei in Anklam am Montag mitteilt, hat sich der Vorfall am vergangenen Wochenende zwischen Sonnabend und Sonntagmorgen abgespielt. Bei einem Automaten wurden Geldkassetten gestohlen. Außerdem wurden drei weitere Automaten angegriffen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1500 Euro.

Von Hannes Ewert