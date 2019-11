Mehrere Fahrzeuge auf Usedom angegriffen

Zempin/Kölpinsee

Auf der Insel Usedom wurden mehrere Autos und Transporter angegriffen. Wie die Polizei in Anklam auf Nachfrage mitteilt, meldete der Fahrer eines Transporters in Kölpinsee, dass Unbekannte versuchten, sich Zugang zu seinem Auto zu verschaffen. Der Transporter war auf dem Grundstück vor dem Haus geparkt. Der Schaden beträgt laut Polizei 2000 Euro. Ins Innere des Fahrzeuges gelangten die Unbekannten nicht.

In Zempin verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Transporter und entwendeten ein Arbeitsgerät. Der Schaden beläuft sich hier auf 700 Euro.

Bei einem Kleinwagen in Bansin fehlten am Donnerstagmorgen beide Nummernschilder. Hier wird der materielle Schaden mit 80 Euro angegeben. Das Auto war in der Ahlbecker Chaussee abgestellt.

Ob es einen Zusammenhang zwischen allen Taten gibt, ist noch unklar.

Von Hannes Ewert