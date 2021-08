Mehrere Schüler an Usedomer Schulen positiv auf Corona getestet

Zinnowitz/Ahlbeck

An der Europäischen Gesamtschule in Ahlbeck wurden in dieser Woche zwei Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. Wie Schulleiter Jürgen Räsch auf Nachfrage mitteilt, befinden sich deshalb 60 Schüler in angeordneter Quarantäne. „Ein Teil der Schüler befindet sich in Schulquarantäne, die anderen werden von zu Hause aus unterrichtet“, erklärt er. Ausreichend Erfahrung in Sachen Homeschooling hätte man in den vergangenen eineinhalb Jahren sammeln können. Manche Schüler kehren am 2. September wieder zurück in den Unterricht, die anderen am 8. September.

Vier Fälle an der Freien Schule Zinnowitz

Auch an der Freien Schule Zinnowitz sind in dieser Woche vier Schüler positiv auf das Virus getestet worden. „Die Selbsttests wurden am Sonntag gemacht und die beiden Schüler kamen am Montag nicht mehr in die Schule. Wegen der Kontaktnachverfolgung müssen aber zwei Tage zurück gerechnet werden. Heißt also, dass alle Schüler in Quarantäne müssen, die auch am Freitag in der Schule waren“, erklärt Schulleiter Frank Schmidt. An seiner Schule sind somit 36 Schüler in häuslicher Quarantäne. Den Betroffenen gehe es laut Schmidt allerdings super. „Sie sind putzmunter“, so die Einschätzung des Schulleiters. Sie Mädchen und Jungen werden von zu Hause aus unterrichtet. Seit Beginn der Corona-Zeit im Frühjahr 2020 sei dies erst der 9. Fall an der Schule gewesen.

Von Hannes Ewert