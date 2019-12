Mehrgenerationentheater Lubmin spielt zum 70. Mal

Lubmin

Das wird eine Vorstellung: Am Freitagabend um 18 Uhr ist Premiere für die diesjährigen Weihnachtsstücke des Lubminer Mehrgenerationentheaters. Fünf Mal werden die moderne Weihnachtsgeschichte „Der Engel von St. Pauli“ und das traditionelle Stück von der aufregenden Weihnacht insgesamt aufgeführt. Es ist die 14. Spielzeit der Mimen.

Die Premiere ist zugleich eine Jubiläumsvorstellung – zum 70. Mal hebt sich der Vorhang in der Kurverwaltung. 27 Mitwirkende haben in den zurückliegenden Monaten seit September intensiv geprobt. Sie sind zwischen acht und 85 Jahren alt. „Die Jüngste, acht Jahre alt, spielt eine Tanne. Die Älteste mit 85 Jahren spielt passenderweise eine Oma“, berichtet Irene Franz.

Gemeinsam mit Rosi Schacht ist sie für die Organisation zuständig. Keine einfache Angelegenheit, immerhin müssen nicht nur die Laiendarsteller unter einen Hut gebracht werden. Auch um die Kulissen, die Öffentlichkeitsarbeit und die Kostüme muss sich gekümmert werden. „Zum Glück bringen alle ganz viel von zu Hause mit und staffieren sich prächtig aus“, meint Irene Franz. Auch sie selbst trägt ein verwegenes Kleid, grüne Strümpfe und eine flotte Perücke. „Bisschen verrückt will ich schon daher kommen“, versichert sie.

Das Stück „Der Engel von St. Pauli“ ist ein plattdeutsches Stück und stammt aus der Fester des bekannten Züssower Plattdeutsch-Autoren Karsten Steckling. Die Darsteller hoffen natürlich, dass der Autor auch persönlich zur Premiere anwesend sein wird. „Eine aufregende Weihnachtszeit“ stammt aus der Feder von Rosi Schacht. Die 76-Jährige hatte die Idee dafür während ihres Reha-Aufenthaltes. Sie führt auch bei beiden Stücken Regie.

Für den Premierenabend wünscht sie sich nur eines: „Niemand möge den Text vergessen und alle sollen mit großer Freude agieren.“ Dann, so ist sie sicher, werden die 120 Zuschauer, die zu jeder Vorstellung in den Saal in der Kurverwaltung passen, große Freude haben.

Weitere Vorstellungen: 7., 11., 14. und 15. Dezember, jeweils 18 Uhr.

Von Cornelia Meerkatz