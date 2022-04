Meine Themen sind Jugend, Gemeinschaft und Digitalisierung

Wolgast

Am 8. Mai wählen die Bürgerinnen und Bürger der Stadt einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin. Sechs Kandidaten bewerben sich um dieses Amt. Die OSTSEE-ZEITUNG veröffentlicht dazu mit jedem Kandidaten bis zum 23. April ein Interview. In unserer heutigen Ausgabe stellen wir Einzelbewerber Sven Reinke vor.

Der 39-Jährige ist gebürtiger Wolgaster, hat hier sein Abitur abgelegt, studierte dann in Güstrow Verwaltungsrecht. Zum Studium hatte ihn der damalige Landkreis Ostvorpommern in einem Bewerbungsverfahren ausgewählt. Heute arbeitet er im Jobcenter Vorpommern-Greifswald Nord als Verantwortlicher für die Verwaltung und den Haushalt, zudem ist er Datenschutzbeauftragter.

Sven Reinke ist verheiratet, hat drei Kinder – zwei gehen zur Schule, der jüngste Spross besucht den Kindergarten. In seiner Freizeit arbeitet er als Trainer für Kinder im Judoverein.

Herr Reinke, was hat Sie bewogen, bei der diesjährigen Bürgermeisterwahl zu kandidieren?

Sven Reinke: Ich habe mich schon mehrfach bei Kommunalwahlen um ein Mandat als Stadtvertreter beworben. Ich bin der Überzeugung, meine Themen zur Kandidatur sind mehrheitsfähig.

Zusammen die Zukunft zu gestalten und nicht in Gegensätzen zu denken, ist dabei mein Hauptanliegen. Gemeinschaft meint, als Nachbarn mal über den Gartenzaun zur Bratwurst einladen oder über den Verein ein Grillfest zu organisieren. Wenn der Grill vom Hinterhof auf die Straße geholt wird, kann ein Gespräch mit Vorbeikommenden entstehen, dies stellt für mich Lebensqualität im Miteinander dar.

Warum ist das für Sie so wichtig?

Ich möchte über die aktuelle Generation hinaus etwas gestalten. Ich bin im Elternrat meiner schulpflichtigen Kinder. Die Elternräte setzen Impulse für die junge Generation. Aber sie dringen nicht immer durch. Manchmal wurden sie in der Stadtvertretersitzung zu bestimmten Tagesordnungspunkten nicht gehört. Zum Beispiel zur Parkplatzsituation in der Baustraße. Wenn Eltern und Jugend mitgestalten sollen, muss man ihnen Rederecht geben.

Über das Rederecht zu aktuellen Tagesordnungspunkten verfügt aber die Stadtvertretung. Der Bürgermeister hat als hauptamtlicher Verwaltungsleiter in der Stadtvertretung kein Stimmrecht.

Ich komme aus der Verwaltung, die Tagesordnung wird beschlossen, Themen können durch die Verwaltung eingebracht werden. Der Bürgermeister kann die Stadtvertreter motivieren, ein Thema, das für Eltern wichtig ist, zu bearbeiten. Ich sehe da keinen Widerspruch, sondern vielmehr einen gemeinsamen Antrieb. Das gilt auch bei Jugendprojekten: Junge Leute sollten dem Bürgermeister als Beratergremium zur Verfügung stehen. Mit mir können sie sich da auf einen starken Partner verlassen. Anliegen der Jugend formal richtig in die politischen Gremien einzubringen, ist mir ein Herzensanliegen.

Das heißt im Umkehrschluss, dass die Jugend hier nicht eingebunden und mitgenommen wird?

Ich finde, da geht mehr. Wenn ich mir die Wahlkampfziele der anderen Mitbewerber anschaue, dann liegt das Augenmerk in meiner Wahrnehmung eher in der eigenen Altersgruppe. Das finde ich nicht ausreichend. Es müssen alle gleichberechtigt gehört werden. In meinem Wirkungskreis habe ich vor einer Entscheidung seit jeher die Position aller eingeholt. Seit ich mit meiner Kandidatur aktiver in sozialen Medien unterwegs bin, höre ich von Themen, die ich vorher nicht im Blick hatte.

Welche Themen sind das?

Zum Beispiel Parkanlagen, wo generationsübergreifend gespielt und verweilt werden kann. Wo die ältere Generation sich treffen und unterhalten kann, wo es Spielmöglichkeiten für kleine und größere Kinder, also vom Sandkasten bis Skaterpark, gibt. Es ist besser, einen gemeinsamen Raum für alle zu haben, als jedem einen kleinen Raum zu geben und auf Trennung zu setzen. Ich war kürzlich in Swinemünde, da gibt es so schöne Parkanlagen. Die fehlen hier.

Und warum haben Sie nicht die Initiative für die Wolgaster Anlagen ergriffen?

Also – ich finde toll, was Andreas Keil und seine Mitstreiter vom Jugendhaus da mit den Jugendlichen aufbauen. Ich weiß, dass es auch Unterstützung durch die Stadt und jetzt durch die OZ-Weihnachtsaktion gibt. Das finde ich richtig gut. Die Frage ist, warum nur als private Initiative?

Warum bringen Sie sich denn nicht ein?

Ich war schon bei der Auftaktveranstaltung dabei. Ich finde es aktuell allerdings nicht richtig, sich mit Initiativen von anderen zu schmücken. Lob sollen die bekommen, die es sich verdient haben.

Als ich mich auf die Wahl vorbereitet habe, habe ich zum Beispiel alle Vereine angeschrieben und gesagt: Lasst uns doch mit der geballten Kompetenz der Vereine zusammen was machen. Es gibt ja ganz viele Vereine mit Ideen in der Stadt. Das Thema habe ich nach ein paar Rückmeldungen allerdings ausgesetzt, da ich den ehrlichen Austausch wichtiger finde. Dies ist in Wahlkampfzeiten nicht authentisch.

Noch mal, warum ergreifen Sie nicht die Initiative, anstatt auf andere zu warten?

Ich habe mit dem Vorstand im Judoverein bereits den Konsens, dass eine Kooperation der Vereine in Wolgast nach der Wahl stattfinden soll. Da mir der Erfolg in der Sache wichtiger ist als die aktuelle Wahrnehmung der Öffentlichkeit, möchte ich mich hierzu nicht weiter äußern.

Haben Sie den Eindruck, dass das Ehrenamt in der Stadt nicht wertgeschätzt wird?

Ich habe den Eindruck, dass es unkoordiniert ist. Es gibt am 14. Mai den Ball der Vereine, eine sehr schöne Sache. Ich habe diesen Ball erstmalig wahrgenommen, seit ich selbst wieder aktiv im Verein bin.

In welchem Verein sind Sie aktiv?

Ich bin seit einem dreiviertel Jahr wieder im Judoverein dabei, habe das als Jugendlicher gemacht, dann lange nicht und nun wieder als Trainer für Kinder. Es war der Wunsch meiner Kinder, dass ich dort wieder einsteige, nachdem meine Jungs sich für den Sport begeistern konnten.

Müsste in puncto Vereine nicht zuallererst das gesellschaftliche Engagement von den Vereinen selbst kommen?

Das ist richtig. Es muss von den Vereinen kommen. Ich bin sogar überzeugt, dass die Vereine, die hier in Wolgast sehr gut unterstützt werden – etwa wie bei uns mit der neuen Judohalle – auch eine gewisse Bringschuld gegenüber der Gemeinschaft haben. Die Planstellen, die die Stadt hier in der Ratsinformation für Bürger ausweist, kenne ich nur aus dem Internet, habe sie noch nicht wahrgenommen. Vielleicht sollte hier einmal die Ablauforganisation intern kritisch betrachtet werden.

Wo sieht ein Bürgermeister Sven Reinke die Schwerpunkte seines Wirkens?

Verwaltung muss digital, gemeinsam und zukunftsorientiert laufen. Ich mag es nicht, wenn Menschen in Warteräumen sitzen müssen. Wenn ich abends um 22 Uhr einen Antrag stellen möchte, dann muss dies durch ein standardisiertes Verfahren, gegebenenfalls mit Erklärvideos und Ausfüllbeispielen, möglich sein. Digitalisierung heißt nicht, alte Prozesse mit Strom zu versorgen, sondern auch interne Verwaltungsprozesse zukunftsfähig zu machen.

Neben dem gemeinschaftlichen Engagement, der Einbindung der Jugend und der Digitalisierung geht es Ihnen hauptsächlich noch um Parkplätze statt Bäume in Ihrem Wohngebiet, der Fischerwiek. Das hört sich nach privaten, nicht nach städtischen Interessen an?

Es geht mir hauptsächlich um die Gemeinschaft, die Jugend und die Digitalisierung. Bei der Planung der Fischerwiek habe ich tatsächlich einen persönlichen Antrieb. Ich möchte nicht, dass dieses Thema die Hauptthemen überlagert und Fragen hierzu deshalb nur mit den Anwohnern besprechen.

Sind Bäume für Sie nicht wichtig?

Bäume sind der Ursprung des Lebens und ein Leben ohne Bäume und Pflanzen ist für mich nicht vorstellbar.

Thema wirtschaftliche Entwicklung, Investorenansiedlung. Wo sehen Sie Potenzial für Wolgast?

Hier geht es um das Zusammenspiel zwischen Stadtvertretung und Verwaltungsleitung. Sie müssen sich ergänzen und bereichern. Ich bin ein Freund von „Schwarmintelligenz“. Die Grundsatzentscheidung, wer sich hier ansiedelt, trifft das Stadtparlament. Deshalb möchte ich meine persönliche Meinung nur skizzieren. Gemeinschaft und Leben kommt in die Stadt, wenn man Menschen als Gäste gewinnt, die diese Lebenseinstellung mitbringen. Ich denke hier vor allem an die Segler und die Caravan-Besitzer. Wolgast bietet für beide Gruppen beste Voraussetzung. Diese Chance sollten wir nutzen!

Sie trainieren fünf Mal in der Woche Kinder. Wenn Sie Bürgermeister werden sollten, wollen Sie dann weiter trainieren?

Ich trainiere zwei Mal in der Woche Kinder und bin bis zu fünf Mal in der Woche im Judo aktiv.

Und was, wenn der Bürgermeister dann Termine wahrzunehmen hat?

Wo ein Wille ist, ist immer ein Weg. Judo ist für meinen geistigen Ausgleich wichtig und ich werde den Sport auch in Verantwortung für die Kinder nicht aufgeben. Schon jetzt gibt es den Wunsch der Kinder, Trainingszeiten vorzuverlegen, dies ist aktuell mit meinem Beruf nicht vereinbar, in der Zukunft lässt sich hierüber sicher neu verhandeln. Sitzungen könnten im Anschluss wahrgenommen werden.

Ist Sven Reinke neben dem Sport auch kulturell interessiert?

Zusammen mit meiner Familie bin ich großer Fan der Wolgaster Kulturnacht. Da sind wir immer dabei. Und wir gehen auch gern in Greifswald ins Theater.

Welche Musikrichtung lieben Sie?

Ob Pop oder Klassik – ich höre alles, je nach Stimmungslage.

Welche Haustiere mögen Sie?

Als Kind hatte ich Katze und Hund, jetzt fehlt mir für alles die Zeit. Ein Tier ist kein Projekt für nebenbei, sondern auch Verantwortung.

Sie gehören noch immer der Wählervereinigung „Kompetenz für Wolgast“ an. Aktiv sind Sie dort aber nicht mehr?

Das stimmt, ich bin aber nie ausgetreten. Ich bin begeistert vom Ansatz, eine Gemeinschaft für alle Ortsteile von Wolgast zu gründen, darum ging es ursprünglich. Ich habe in persönlichen Nachrichten wahrgenommen, dass sich nicht alle Einwohner als Teil des Ganzen fühlen.

Womit rechnet Sven Reinke bei der Wahl?

Es stehen sechs Kandidaten zur Auswahl. Je mehr Menschen wählen, umso besser ist es für Wolgast und die Legitimation des neuen Bürgermeisters, der neuen Bürgermeisterin. Meine Kerninhalte spiegeln nach meiner Bewertung die Bedürfnisse unserer Stadt wider und könnten einen entscheidenden Beitrag für die Weiterentwicklung unserer Stadt geben. Von daher rechne ich mit einem knappen Ergebnis. Hoffentlich klappt es.

Von Cornelia Meerkatz