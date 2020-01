Meisterwerke eines Exzentrikers: Usedomer Kunsthalle zeigt Horst Janssen

Ahlbeck

Für Horst Herkner (69) und seine Frau Katja (68) war das Auspacken noch einmal „wie Weihnachten“. Das Galeristenpaar, das seit 36 Monaten erfolgreich seine Kunsthalle auf dem Ahlbecker Haltepunkt der Usedomer Bäderbahn betreibt, hat es geschafft, durch vielfältigste langjährige Kontakte sowie vertrauensvolle Verbindungen zu Nachlassinhabern und renommierten Kollegen aus der Szene die expressive Kunst von Horst Janssen (1929–1995) in einer äußerst illustren Schau auf die Insel Usedom zu holen.

Rund 250 Werke des Norddeutschen sind hier aktuell bereits zu sehen, weitere 100 werden sukzessive folgen. „Eine solche Fülle an Janssen-Arbeiten hier entdecken zu können, ist wunderbar. Das hätte ich niemals zu hoffen gewagt“, sagt mit Astrid Merger (58) eine begeisterte Berlinerin. Sie kann sich gar nicht sattsehen an den Originalzeichnungen, Aquarellen, Holzschnitten, Radierungen und Plakaten, die einen außergewöhnlichen Einblick in das riesige Œuvre des vielfach ausgezeichneten Meisters ermöglichen.

Titelseite eines von Janssen 1947 farbig schön illustrierten Kasperlebuches. Die Rarität ist ein Nachdruck von 1983 und sehr gut erhalten. Kurz zuvor (1946) hatte der junge Janssen erstmals eine Zeichnung in der Wochenzeitung „Zeit“ veröffentlicht. Quelle: Steffen Adler

„Zeichner vor dem Herrn“

Während Usedom zum Start ins neue Kalenderjahr einen wahren Ansturm von Partygästen erlebte, konnten sich zugleich die Betreiber der Kunsthalle über außerordentlich große Besucherzahlen, ungebremste Zustimmung und erste Verkäufe freuen. Unter Insidern wird der in Oldenburg geborene Janssen als einer der zehn wichtigsten bildenden Künstler in Deutschland gehandelt. Herkner weiß, dass auch namhafte ostdeutsche Kollegen wie Strawalde und Penk sowie die Dresdner Schule insgesamt von ihm mitgeprägt sind. Künstlerisches Handwerk auf allerhöchstem Niveau attestiert der Fachmann und Ausstellungsmanager der ganz speziellen Kunst Janssens, der Zeit seines Lebens und während aller Schaffensperioden ein „Zeichner vor dem Herrn“ gewesen ist.

Kein Wunder, dass anlässlich seines 90. Geburtstages seine Heimatstadt Oldenburg wie die Kunsthalle in Emden, eine hauptstädtische Galerie und die Hansestadt Hamburg als sein Lebensmittelpunkt dem national wie international hochgelobten und oft mit Preisen geehrten, auch körperlichen Schwergewicht spezielle Expositionen widmen. „Und nun auch noch wir hier in Ahlbeck“, lächelt Horst Herkner in sich hinein. Es ist ganz offensichtlich: Mit dieser Schau ist ihm ein besonderer Coup gelungen, den erfahrene Ausstellungsliebhaber wie Neu-Fans des Künstlers zu würdigen wissen. Schon kommen neue Besucher, der Sprache nach aus dem Rheinischen.

Lebemann, Frauengeschichten und Alkoholeskapaden

Immer wieder sind es besonders die Selbstporträts, in denen sich der exzessive Lebemann mit den zahllosen Frauengeschichten und Alkoholeskapaden dem Betrachter nun auch auf der Sonneninsel offenbart. Hinzu kommen Zitate, Geschichten, Illustrationen und Texte, die seine darstellenden Arbeiten ergänzen, hier und da gar zum Bestandteil von Plakaten, Radierungen, Grafiken und Zeichnungen geworden sind. Janssen war viele Jahre eng befreundet mit dem Publizisten und Historiker Joachim Fest, unter anderem 1973 bis 1993 Herausgeber der „ Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Sein gedrucktes Janssen-Porträt trägt in der Unterzeile den Titel „ Selbstbildnis von fremder Hand“ und ist eine über viele Jahre notierte Ansammlung von Aussprüchen, Gedanken und Kapriolen der komplizierten, unsteten Persönlichkeit des Zeichners. Dessen belebte Vorträge, oft besonders anschaulich und voller Überredungsmacht, waren für Fest ebenso wirkungsstark wie seine bildnerischen Arbeiten. Immer wieder widersprüchlich, provokant und eigensinnig. Vivienne Schumacher hat daher die Persönlichkeit von Horst Janssen in ihrem jüngst beim NDR veröffentlichten Porträt sehr treffend als „intelligent, intensiv und verrückt“ charakterisiert. Sein turbulentes Leben hinterließ reichlich Spuren – in jeder Hinsicht.

Günter-Grass-Schau im Sommer 2020

Während die eben eröffnete Schau bis Ostern zu sehen sein wird, können in der Halle auch weiterhin – als Dauerausstellung – Werke von Armin Müller-Stahl besichtigt werden. Ebenso unbestritten ein Magnet für Kunstliebhaber. Für den Sommer 2020 planen Herkners schließlich ein neues Event, das seinesgleichen in der Region sucht: eine umfängliche Ausstellung mit grafischen Arbeiten des hochgeschätzten Günter Grass (1927–2015). Das Publikumsinteresse dafür dürfte der großen Nachfrage nach Janssen ähnlich sein.

Infos zur Schau Ausstellung Horst Janssen, bis 24. April 2020 in der Kunsthalle im Bahnhof Ahlbeck, täglich geöffnet von 11 bis 18 Uhr, Eintritt frei; Dauerausstellung Armin Müller-Stahl; darüber hinaus umfangreiche Angebote unter anderem aus früheren Expositionen, Belletristik sowie Kunst- und Fotobüchern, antiquarische Raritäten, historische Landkarten und Stiche. Kontakt: Telefon 038378/478360, Mail: info@buchkunst-usedom.de; Homepage: www.buchkunst-usedom.de

