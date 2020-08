Mellenthin

Was für ein Fest: In der mittelalterlichen Mellenthiner Dorfkirche auf Usedom sind nun wieder die vermissten Orgelklänge zu hören. Mit einem Festkonzert des Leipziger Duos Presto wurde die sanierte Orgel eingeweiht. Gut 70 Zuhörer waren am Mittwochabend in die Kirche gekommen, um sich vom vollen, warmen Klang der Orgel verzaubern zu lassen.

Die Orgelbaufirma um Andreas Mähnert aus Eberswalde hat ganze Arbeit geleistet. „Es war schon ein großes Stück Arbeit, denn die Orgel mit ihren vier Registern war erheblich in Mitleidenschaft gezogen“, schildert Orgelbaumeister Mähnert. Vor gut 20 Jahren ist die Orgel zum letzten Mal erklungen. In der Zwischenzeit war die kleine Dorfkirche renoviert worden und viel Malerdreck und Schutt wegen einer unzureichenden beziehungsweise fehlenden Abdeckung ins Innere der Orgel gelangt.

„Auch Holzwurmschäden in Größenordnungen mussten beseitigt werden. Zudem waren einige Metallpfeifen verbogen oder gestohlen worden“, sagt Andreas Mähnert, der im Januar mit den Sanierungsarbeiten begann. Auch im Falle der Mellenthiner Orgel verzögerte sich manches. „Doch am Ende konnten wir alle 204 Pfeifen der aus dem Jahr 1879 stammenden Grüneberg-Orgel wieder zum Klingen bringen“, erklärt der Fachmann. Zudem wurde gleich ein Elektrogebläse mit eingebaut.

Geld von Deutschen Stiftung Denkmalschutz

Vor dem Festkonzert erzählten die Fachleute der Eberswalder Orgelwerkstatt von den Arbeiten und gewährten Interessierten auch einen Blick in den neu gefüllten Orgelschrank. Die Gelder für die Sanierung der Orgel – immerhin 16 000 Euro – kamen von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die mit ihrer Stiftung Dorf- und Kleinstadtkirchen einen erheblichen Teil beisteuerte. Doch auch die Kirchengemeinde Morgenitz, zu der Mellenthin gehört, und der „Förderverein Dorfkirchen am Lieper Winkel“ sammelten fleißig für die Sanierung.

Die Beharrlichkeit und das Ringen um den Erhalt des Instruments zahlen sich nun aus: Die wunderbare Grüneberg-Orgel, die absolut original erhalten geblieben ist, erklingt nun wieder häufiger in der Dorfkirche von Mellenthin.

Alexander Pfeifer (Trompete) und Frank Zimpel (Orgel) spielten zur Orgel-Einweihung das erste Konzert in Mellenthin. Quelle: Cornelia Meerkatz

Von Cornelia Meerkatz