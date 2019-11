Menschen in Vorpommern-Greifswald bei Lebensrettung auf Platz vier

Mehr als 40 Aussteller beteiligten am Mittwoch bei der Azubimesse in der Ahlbecker Pommernhalle. Unter anderem steht der Beruf des Erziehers bei den Jugendlichen ganz hoch im Kurs. Etliche junge Männer und Frauen informierten sich über die Berufsmöglichkeiten in der Region.