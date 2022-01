Metalldieb auf frischer Tat auf Usedom gestellt

Neppermin

Ein Altmetalldieb wurde am Sonntagmittag dank eines aufmerksamen Bürgers in der Nähe der Wertstoffhofes in Neppermin gestellt. Der Mann hatte sich gegen 11.50 Uhr an Containern zu schaffen gemacht und ein Zeuge hatte das beobachtet.

Umgehend entsandte Einsatzkräfte des Polizeireviers Heringsdorf stellten einen 54-Jährige beim Diebstahl von Altmetall auf frischer Tat. Bei der weiteren Kontrolle der Person und des mitgeführten Fahrzeugs wurde zusätzlich Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes festgestellt.

Neben der Strafanzeige wegen Diebstahls wird auch das Führen eines Pkw unter Alkoholeinfluss geahndet. Darüber hinaus wurde das mutmaßlich gestohlene Altmetall sichergestellt.

Von Cornelia Meerkatz