Loitz

Eigentlich hätte Michael Sack an Sonnabend seine bildhübsche 18-jährige Tochter Nele zum Abiturball aufs Parkett geführt, denn die Mittlere seiner drei Kinder hat ein sehr gutes Abitur nach Hause gebracht. Doch Corona hat den Abiball zunichte gemacht. Im Rampenlicht auf dem Parkett steht Michael Sack nun aber trotzdem.

Der 46-jährige Christdemokrat aus dem beschaulichen Loitz nahe Greifswald wurde am Freitagabend völlig überraschend zum neuen starken Mann an der Spitze der CDU von Mecklenburg-Vorpommern erkoren, nachdem der wegen Lobbyismus-Vorwürfen ins Kreuzfeuer der Kritik geratene Philipp Amthor von sich aus auf die Kandidatur zum Parteivorsitz verzichtet hatte. Am 7. August soll Michael Sack zum neuen Landesvorsitzenden der CDU in MV gewählt werden.

Anzeige

Die Familie ist seine Erdungsantenne

Wer ist der Mann, der die Christdemokraten nun in den Landtagswahlkampf und möglichst auch zum Sieg führen soll? Zwei Jahre und einen Monat ist es her, als am Abend des 28. Mai 2018 feststand, dass Michael Sack für die CDU in der Stichwahl um den Posten des Landrats geht. Die ganze Familie – Ehefrau Christina (Lehrerin), Sohn Max (jetzt 21-jährig und Student in Jena), Tochter Nele (Abiturientin) und Nesthäkchen Oskar (Grundschüler) – hatte sich das so gewünscht, dass er es schafft und freute sich mit ihm.

Weitere OZ+ Artikel

Nele sprang seinerzeit ihrem Vater vor Glück auf den Rücken und ließ sich ein Stück huckepack tragen. „Jetzt machen wir den Sack zu“, riefen sie und kokettierten dabei ganz bewusst mit ihrem Familiennamen. An diesem Abend wurde eines ganz deutlich sichtbar: Was der Loitzer bis dahin erreicht hatte – die Familie hatte daran großen Anteil.

Zwei Wochen später wurde Michael Sack mit 80 Prozent der Wählerstimmen zum neuen Landrat des Kreises Vorpommern-Greifswald gewählt. Und während um ihn herum die Sektkorken knallten, ihm alle die Hand schütteln oder umarmen wollten und auf dem Handy ohne Unterlass neue Glückwünsche eingingen, griff sich Sack erst einmal seine Frau, küsste sie zärtlich und sagte: „Danke für all Deine Hilfe.“ Die Familie, sie ist für den 46-Jährigen Unterstützung, Rückhalt, Auffangbecken und Erdungsantenne – eben das Wichtigste.

Der Mann kann zuhören

Sack gilt bei vielen mit seinem offenen Wesen, dem gewinnenden Lächeln und stets einem freundlichen Wort auf den Lippen als bodenständiger Typ, der auf Menschen zugeht und ihnen das Gefühl gibt, wichtig zu sein. Eine Bürgerin, mit der er unlängst während eines offiziellen Termins auf Usedom diskutierte, meinte hinterher: „Der Mann ist klug, er sieht gut aus und macht einen coolen Eindruck. Und er kann zuhören, das hat man bei Männern ja auch nicht allzu oft.“ Sack, der Sympathieträger, quittierte das unverhoffte Kompliment mit einem breiten Grinsen.

Der gebürtige Demminer ist von Hause aus Bauingenieur, unterrichtete an der Berufsschule Lehrlinge. In der nun noch knapper werdenden Freizeit werkelt er gern am Haus und auf dem Grundstück. Er ist eher ein Mann der leisen Töne. Lautstarke hitzige Dispute überlässt er lieber anderen, obwohl er wohlweislich auch mit der sprichwörtlichen Faust auf den Tisch hauen kann. Heißt im Klartext: Wenn es Not tut, vertritt er seine Meinung mit Nachdruck. Im Job, im Ehrenamt und privat.

„Wenn ich mich für etwas entschieden habe, dann richtig“

2009 trat Michael Sack in die CDU ein und wurde – ohne große Erfahrung und Bewährungsprobe – schon kurze Zeit später für die Stadtvertretung von Loitz nominiert. Kaum im Stadtparlament angekommen, wurde er Bürgermeisterkandidat. Von 2010 bis Herbst 2018 leitete er die Geschicke der kleinen Stadt, die spürbar aufblühte. Noch ein Jahr später, 2011, wurde er Kreistagspräsident. Seit Herbst 2018 ist er Landrat des riesigen Kreises Vorpommern-Greifswald mit an die 200 000 Einwohnern.

CDU-Mann Sack ist ehrgeizig, engagiert und nimmt seinen Job sehr ernst. Die Kreisverwaltung hat er seit seinem Amtsantritt bereits in etlichen Teilen umgekrempelt, damit noch mehr Leistung kommt. Führungsqualitäten hat er gerade erst in der Corona-Krise bewiesen, beispielsweise als auf der Insel Usedom in einem Ahlbecker Pflegeheim zahlreiche Bewohner und auch Mitarbeiter erkrankten.

Arbeitstage bis 21 Uhr und oft auch länger sind daher bei ihm keine Seltenheit. Das findet zu Hause nicht immer nur ein positives Echo. „Wenn ich mich für etwas entschieden habe, dann richtig“, betont er. Auch wegen dieser Eigenschaft genießt er hohes Ansehen in der Partei und darüber hinaus.

Sack sieht sich als kooperativen Führungstypen

Dennoch gilt er vielen als politisch blass, wohl auch deshalb, weil er nicht wie manch anderer unentwegt eine auf ihn gerichtete Foto- oder Fernsehkamera sucht. Dabei gilt der Mann sowohl in seinem Führungsstab in der Kreisverwaltung als auch im Freundes- und Bekanntenkreis ein kluger Analyst sowie als sehr gut vernetzt von ganz unten bis nach ganz oben.

Er beschreibt sich selbst als kooperativen Führungstypen mit trockenem Humor. Er sei jemand, der auf seine Mitarbeiter zugeht und sie nach ihren Neigungen einsetzt sowie Stärken fördert. Das wolle er auch als CDU-Chef so handhaben. Aber er brauche dazu nicht täglich sein Konterfei in der Zeitung zu sehen. Und als prominent wolle er schon seiner drei Kinder wegen gar nicht gelten. „Wir sind eine ganz normale Familie, wie es sie zu Tausenden in unserem Land gibt“, meint Michael Sack.

Und weil sie eben völlig normal seien, wünscht sich der angehende CDU-Vorsitzende von Mecklenburg-Vorpommern, dass ihm seine Familie auch für dieses neue fordernde Ehrenamt den nötigen Rückhalt gibt. Denn eines hat er gegenüber seinen Parteifreunden klar gemacht:„Mit Unterstützung meiner Familie geht vieles, aber ohne sie geht nichts.“

Lesen Sie auch:

Von Cornelia Meerkatz