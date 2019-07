Wolgast

Der Ausbau des Betriebsstandortes der Hadrian GmbH & Co. Metall- und Kunststofftechnik KG im Gewerbegebiet Am Fuchsberg in Wolgast geht voran. Innerhalb der vergangenen vier Wochen wurden die Stahlkonstruktion für die neue große Werkhalle aufgestellt und erste Wände montiert. „Und ab der nächsten Woche kommt das Dach“, erklärt Andreas Prösch, Geschäftsführer der zuständigen HAB Hallen- und Anlagenbau GmbH Wusterhusen.

Am Donnerstag nahmen Harry Glawe, Wirtschaftsminister von MV, und Bundestagsabgeordneter Philipp Amthor (beide CDU) die Wolgaster Baustelle in Augenschein. Im Beisein unter anderem von Landrat Michael Sack ( CDU) und Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos) übergaben sie einen Fördermittelbescheid über 1,407 Millionen Euro an Hadrian-Inhaber und Geschäftsführer Frank Dannenberg.

Glawe : Zuschuss für Halle und Technik bestimmt

Insgesamt fließen etwa 4,7 Millionen Euro in die Erweiterung des mittelständischen Betriebes, der laut Dannenberg momentan 92 Mitarbeiter hat. „Das Geld, das der Bund und das Land zur Verfügung stellen, ist sowohl für den Hallenbau als auch für die Anschaffung der neuen Maschinen bestimmt“, sagte Minister Glawe. Konkret profitiere der Betrieb vom Fonds der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“.

„Das Ziel der Investition besteht darin, die technologischen Abläufe in der Fertigung so zu verbessern, dass wir für unsere großen Kunden wie Siemens, Bombardier und Stadler auch langfristig zuverlässige Partner sind“, erklärte Frank Dannenberg. Die Leistungen des Wolgaster Unternehmens seien gefragt und die Anzahl der Aufträge 2019 gegenüber dem Vorjahr um 20 Prozent gestiegen.

Blick in die bestehende Produktionshalle, wo Bleche unterschiedlicher Größe und Stärke bearbeitet werden. Quelle: Tom Schröter

Die Hadrian GmbH & Co. Metall- und Kunststofftechnik KG ist hauptsächlich Zulieferer im Schienenfahrzeugbau, dessen Hauptauftraggeber höchsten Wert auf Qualität, Pünktlichkeit und Flexibilität legen. „Wir fertigen komplexe Baugruppen mit oft nur geringen Stückzahlen und stehen meistens unter hohem Termindruck“, schilderte Dannenberg. „Oft bekommen wir am Montag die Zeichnung für eine Baugruppe und sollen schon am Mittwoch die fertigen Teile liefern.“

Während Philipp Amthor den „Chorgeist der Hadrianer“ beschwor, interpretierte Landrat Michael Sack die Ertüchtigung des Fertigungsstandortes aus Wolgaster Sicht als „ein wichtiges positives Zeichen für die Zukunft“. Bürgermeister Weigler lobte, dass im Bereich Montage des Unternehmens, das inzwischen auch mehrere polnische Arbeitnehmer beschäftigt, zusätzlich etwa 25 Mitarbeiter in Kooperation mit dem Pommerschen Diakonischen Verein Züssow tätig sind. „Damit praktizieren die Hadrianer sowohl Integration als auch Inklusion“, so Weigler.

Wulff : Fertigstellung bis Ende Oktober

„Ende Oktober“, so sagte Architekt Andreas Wulff, „soll die neue Halle bezugsfertig sein.“ Mit den Maurerarbeiten sei die Vineta Bau GmbH aus Pudagla betraut, so dass bei diesem Projekt gleichwohl Unternehmen aus unserer Region ihr Können unter Beweis stellen. Ein hochmoderner Maschinenpark mit Drehbänken, Fräsen, Schweißroboter und computergesteuerten Bearbeitungszentren für Metall und Kunststoff sowie zwei Strahlkabinen – sauber getrennt für das Sand- und Glasperlstrahlen einerseits für Stahl, andererseits für Edelstahl und Aluminium – werden hier Einzug halten. Der im bestehenden Hallenkomplex im Gegenzug eingesparte Platz soll für eine Erweiterung der Montagearbeitsplätze dienen.

Tom Schröter