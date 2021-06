Wolgast

Die mit rund 4,6 Millionen Euro seit längerer Zeit größte Einzelinvestition der Wohnungswirtschafts GmbH Wolgast (WoWi) in der Stadt am Peenestrom ist kurz vor ihrer Fertigstellung. „In dieser Woche wird die asphaltierte Baustraße wieder verschwinden und auch das Baugerüst wird demnächst abgebaut“, informierte jetzt WoWi-Geschäftsführer Jan Koplin.

Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie hat sich die Fertigstellung des anstelle des einstigen Hotels „Deutsches Haus“ errichteten Wohn- und Geschäftshauses in der Steinstraße 15 mehrfach verzögert. „Außerdem registrieren wir eine enorme Kostensteigerung im Zeitraum von 2018 bis 2021 um 25 Prozent“, berichtete der WoWi-Chef.

Barrierefreier Zugang, größere Kabine

Umso froher ist der Investor, dass jetzt der erste Mietvertrag für eine der beiden im Erdgeschoss befindlichen Gewerbeeinheiten offiziell unterzeichnet werden konnte. In den 111 Quadratmeter großen Geschäftsräumen links neben dem Eingang zieht die Orthopädie-Technik-Service aktiv GmbH ein, die bisher in der Steinstraße 11a ihr Geschäft Sitz hatte.

„Im neuen Objekt haben wir künftig einen ebenerdigen Zugang, breitere Türen und größere Schaufenster“, lobte Geschäftsführerin Yvonne Meier die Bedingungen im neuen Domizil. „Außerdem verfügen wir künftig über eine große geschlossene Kabine, in der wir bei unseren Kunden Maß nehmen und zum Beispiel Hilfsmittel individuell anpassen können“, so die Unternehmerin, die glücklich ist, mit ihrem Angebot auch weiterhin in der Innenstadt präsent zu sein.

„Der Vertragsbeginn wurde auf den 1. August festgelegt. Bis dahin hat die Firma Zeit, sich einzurichten“, sagte Jan Koplin. Dass der Vermieter sich damit recht kulant zeigt, hängt laut Koplin damit zusammen, dass sich der Mietpartner in Geduld üben musste, da der Vertragsabschluss aus den oben genannten Gründen zweimal verschoben werden musste.

Am Montag wurde damit begonnen, die asphaltierte Baustraße zu entfernen. Bis Mittwoch soll dies abgeschlossen sein. Quelle: Tom Schröter

„Wir investieren etwa 50 000 Euro in eine neue Innenausstattung mit komplett neuen Möbeln und wollen zur Belebung des Stadtkerns beitragen. Ab dem 1. Juli stehen wir für unsere Kunden am neuen Standort zur Verfügung“, sagte Geschäftsführerin Yvonne Meier, die gebürtige Wolgasterin ist und große Verantwortung trägt. Denn: Die Orthopädie-Technik-Service aktiv GmbH unterhält 14 Filialen unter anderem in Ahlbeck, Heringsdorf, Trassenheide, Wolgast und Greifswald und beschäftigt insgesamt 80 Mitarbeiter.

Im Juli soll zweiter Mietvertrag folgen

„Im Juli“, so teilte WoWi-Chef Koplin weiter mit, „soll auch für die zweite, über 200 Quadratmeter große Gewerbeeinheit der Mietvertrag unterschrieben werden, der dann ab dem 1. August läuft. Wir freuen uns, dass die Energie Vorpommern GmbH ihren Hauptsitz hierher verlegt.“

Von den in den oberen Stockwerken befindlichen insgesamt zwölf Wohnungen sind laut Auskunft des Vermieters elf vergeben und auch mietvertraglich gebunden. Lediglich eine große Wohnung im Dachgeschoss sei nach wie vor zu vergeben. „Es finden laufend Besichtigungen mit Interessierten statt“, betonte Sabine Kurzmann, Leiterin der Hausverwaltung bei der WoWi.

Sämtliche Wohnungen sollen laut Koplin im August bezogen werden können. „Wir hoffen, dass wir dann im September ein kleines Straßenfest anlässlich des Bezugs feiern können“, so der WoWi-Geschäftsführer, der sicher ist, dass das mit der Vermietung des Objektes an solvente Bewohner verbundene „Potenzial für die Altstadt nicht zu verkennen ist“.

Von Tom Schröter