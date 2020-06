Vorpommern

Die Corona-Pandemie hat nicht nur das Leben in Vorpommern verändert, sie führt auch zu großen wirtschaftlichen Verwerfungen. Virenerkrankungen können indes nicht nur eine Geißel für Menschen, sondern auch für Tiere sein, und das mit fatalen Auswirkungen auf die Ökonomie. Das gilt unabhängig davon, ob sie auch auf Menschen übertragbar sind.

Strategien gegen Seuchenzüge entwickelt

Erinnert sei in jüngerer Zeit an die Seuchenzüge der Maul- und Klauenseuche (MKS), die Vogelgrippe und historisch betrachtet auch die Rinderpest. Sie trugen maßgeblich zur Entwicklung der modernen Tierseuchenbekämpfung und -prävention mit Quarantäne, Verbringungs- und Bewegungsbeschränkungen sowie der Tötung infizierter und infektionsverdächtiger Tiere“ bei, schätzen Elke Reinking und der Präsident des Friedrich-Loeffler-Institutes, Prof. Thomas Mettenleiter, in einem Aufsatz ein. „Schon damals nahm die Öffentlichkeit regen Anteil an der Verbreitung und Bekämpfung von Tierseuchen.“ Das lässt sich auch in Vorpommern zeigen.

In Deutschland starben 28 Millionen Rinder

Im 18. Jahrhundert erschütterten Seuchenzüge der Rinderpest viele europäische Regionen, darunter das damalige Schwedisch-Pommern. Millionen Tiere starben. Die äußerst ansteckende Viruserkrankung grassierte 1746 bis mindestens 1751 in Schwedisch-Pommern. Damals sprach man von Hornvieh-Seuche, ansteckender Seuche oder Viehsterben und so weiter. Eine Therapie für die Tiere gab es nicht. Selbstheilungen waren bei der seit dem Altertum bekannten Krankheit selten. Das ist Geschichte. In Europa tritt die Rinderpest seit Mitte des 19. Jahrhundert nicht mehr auf. Bis dahin verendeten allein in Deutschland 28 Millionen Rinder wegen dieser Krankheit.

Stiftungen in Richtenberg und Trent

Weil es keine wirksame Therapie gab, wurden höhere Mächte angerufen. Schwedenkönig Friedrich I. (1676 bis 1751) rief dazu auf, Gottes Hilfe im Gebet zu erbitten. Wer von der Rinderpest verschont blieb, dankte Gott und hat womöglich seiner Kirche etwas gestiftet. Dafür gibt es in Vorpommern bisher zwei Beispiele, deren Geschichte ein Richtenberger Kirchenältester, der Tierarzt Wolfgang Fiedler, erforscht hat. Das sind ein Kronleuchter in der Nikolaikirche dieses Städtchens und ein Taufständer in der Trenter Kirche. „Ein Prunkstück, das auch heute noch benutzt wird“, so der zuständige Pfarrer Martin Holz.

Die Regierung, das heißt, der schwedische Generalgouverneur Johann August Meyerfeldt (1666 bis 1749), reagierte aus unserer Sicht ganz modern bereits 1745 auf Nachrichten vom Auftreten der Seuche in den Nachbarländern. Die Obrigkeit wollte durch Abschottung Ansteckungen vermeiden. Rinder- und Rinderprodukte wie Häute, Talg, Käse oder Butter, durften nur noch eingeführt werden, wenn durch Zertifikate bezeugt wurde, dass sie aus rinderpestfreien Gebieten stammten. Auch im benachbarten Preußen ging man so vor.

Märkte wurden verboten

In weiteren Verordnungen wurden der Personenverkehr unterbunden und Märkte verboten. So verordnete der Generalgouverneur Axel von Löwen (1686 bis 1772) im März 1764, weil die Seuche immer noch grassierte, dass das Verbot für Vieh-, Pferde- und Kram-Märkte in den Städten Wolgast, Barth, Loitz, Grimmen, Tribsees, Damgarten, Bergen, Franzburg, Lassan, Garz und Gützkow und in sonstigen Flecken weiter bestehe. Auswärtige Kaufleute waren an den Toren abzuweisen. Das hatte negative Wirkungen auf die gesamte Wirtschaft. Die landwirtschaftlichen Erträge sanken, weil Dünger fehlte.

Witwe und Sohn stifteten Leuchter

Den prachtvollen Kronleuchter mit dem doppelköpfigen Adler in der Richtenberger Kirche fertigte laut Inschrift der Rot- und Glockengießer Johann Gottfried Wosaeck aus Stralsund 1747. Gestiftet wurde er von Magdalena Christina Hoppenrathen, verwitwete Menicken und ihrem Sohn Henrich Diederich Menicke für die Verschonung von der Seuche, als „der allmächtige Gott fast die ganze Welt mit einer schweren Rinderseuche bestraft“.

Der Richtenberger Kronleuchter Quelle: Kirchgemeinde Franzburg-Richtenberg

Öbelitz und Endingen verschont

Die Stifter waren bis 1744 Pächter von Gersdin und dann Gutsverwalter in Behrenshagen und Daskow. Der seinerzeitige Richtenberger Pfarrer Hermann Erich Fabricius (1713 bis 1781) hat im Kirchenbuch Notizen zur Seuche in seinem Kirchspiel hinterlassen. Für 1746 schreibt er, dass die Rinderpest in Millienhagen, als einem der ersten Orte der Provinz überhaupt, Steinfeld, Müggenhall, Gersdin, Dolgen, Papenhagen und Wolfshagen, Lendershagen, Richtenberg, Zandershagen wütete. „Öbelitz und Endingen sind dieses Mal verschont geblieben. Es ist deswegen auch am 18. Januar 1747 ein besonderer Buß- und Bettag von der Königlich Hochpreislichen Regierung angestellt und eine öffentliche Vorbitte verordnet worden.“ 1751 notiert Fabricius Nachrichten über einen weiteren Seuchenzug. Die größten Verluste in Schwedisch-Pommern gab es bis 1753.

Kammerherr stiftete Taufständer

Den reich geschmückte Trenter Taufständer schuf der bedeutende Stralsunder Bildhauer Michel Müller 1753. Es ist eine Stiftung eines Kammerherren von Platen „Gott zur Ehre und dieser Kirche zur Zierde“. Eine der Inschriften lautet: Aus sechs Trübsalen hat mich Gott errettet und in der siebenden des betrübten Vieh Sterbens seine gnädige Vaterhand über mich Bewissen“.

