Mit Drohnen gegen den Mähtod: Usedomer Stiftung rettet Rehkitze

Usedom/Karnin

Noch bis zum 30. Juni sind auf Usedom wieder ehrenamtliche Wildtierschützer unterwegs, um Jungwild und Wiesenvögel vor einem drohenden „ Mähtod“ zu bewahren. Damit dies gewährleistet werden kann, bemühen sich die Initiatoren Ralf Wehner und Petra Pasch von der Stiftung „ Perspektive Usedom“ um eine möglichst verlässliche Abstimmung mit den Landwirten.

Mit zehn Landbewirtschaftern – vornehmlich im Usedomer Winkel – ist dies bisher gelungen. „Sie rufen uns am Abend vorher an, welche Wiesen sie am folgenden Tag mähen wollen“, erklärt Ralf Wehner, der die Flächen mittlerweile kartiert hat, wodurch ihnen langes Umherirren erspart bleibt. Dann heißt es, im Morgengrauen aufzustehen, die mit Wärmebildkameras ausgerüsteten Drohnen zum Einsatz zu bringen und lange Strecken abzulaufen.

Begleitung durch Jäger

Das ist nicht jedermanns Sache. Auch wenn die Gruppe auf dem Papier aus 20 Helfern besteht, hält sich die Zahl der wirklich Aktiven in Grenzen. Dazu zählt ausdrücklich die Familie von Hartmut Gollnow, die sich mit Kindern und Enkelkindern der Rehkitzrettung verschrieben hat.

Als hilfreich hat sich fraglos die Begleitung der Gruppe durch Jäger erwiesen, die mit dem Fernglas oft sehen können, wo eine Ricke aufsteht. Auch das Vergrämen durch Stäbe, an denen Plastetüten befestigt werden, hat schon zum Erfolg geführt.

Wunsch: Wiesen von innen nach außen mähen

Mit Hilfe von Fördermitteln und Spendengebern konnten die Rehkitzretter ihre Technik verbessern, so dass sie mit den Drohnen jetzt größere Flächen abfliegen. Auch ein Quad gehört mittlerweile zur Ausstattung. Nur in einem Punkt sind die Bemühungen von Petra Pasch und Ralf Wehner aus ihrer Sicht leider ins Leere gelaufen. Sie hätten gern eine staatliche Anordnung, dass die Wiesen generell von innen nach außen abgemäht werden – und nicht mehr in umgekehrter Abfolge, um den aufgeschreckten Tieren die Flucht in geschützte Regionen zu ermöglichen.

„Diese Verfahrensweise ist in anderen Bundesländern bereits ab einer Fläche von einem Hektar vorgeschrieben“, wissen die Usedomer aus Gesprächen mit Mitgliedern der Deutschen Wildtier-Stiftung. „Das sollten wir in unserem Flächenland mit unseren großen landwirtschaftlichen Flächen auch durchsetzen, wodurch die Landwirtschaft nicht zuletzt an Image gewinnen könnte“, gibt Ralf Wehner zu bedenken und freut sich, unter anderem in der Usedomer Agrar GmbH Verbündete gefunden zu haben.

Bußgeld droht durch Veterinärbehörde

Aber nach wie vor bleibt das Mähverfahren den Landwirten selbst überlassen, was Wehner nach einem entsprechenden Antwortschreiben aus dem Schweriner Landwirtschaftsministerium enttäuscht. Darin heißt es unter anderem: „Dazu bedarf es keiner weiteren staatlichen Vorschriften. Die gesetzlichen Vorgaben sind klar und eindeutig. Landwirte müssen bei der Mahd die notwendigen Vorkehrungen treffen, damit die Tötung von Rehkitzen vermieden wird. Wer dies nicht befolgt, muss mit Bußgeldern durch die Veterinärbehörden der Landkreise oder sogar Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft rechnen.“

Ralf Wehner: „Ich weiß, dass kein Landwirt ein Wildtier vorsätzlich töten will. Deshalb bieten wir ihnen ja nach besten Kräften unsere Unterstützung an. Aber wir können als ehrenamtlich operierende Organisation nur jeweils bis zu 1000 Hektar abdecken, also nur einen Bruchteil der Wiesen, auf denen Rehkitze und Bodenbrüter gefährdet sind. Ein verpflichtendes Mähverfahren, also die Mahd von innen nach außen, würde nicht nur aus ethischen Gründen Erfolg versprechen.“

Von Ingrid Nadler