Mit Karacho durch die Wolgaster Anlagen

Wolgast

Was für eine Riesengaudi: Am Freitag ging in den Wolgaster Anlagen das erste Bobby-Car-Rennen über den Parcours. Die 18 Teilnehmer im Alter von sechs bis 17 Jahren erwiesen sich allesamt als talentierte Rennpiloten.

Sie ließen sich am Start kräftig anschubsen und rasten so mit beachtlichem Karacho die lange Asphaltbahn hinunter. Einzelrennen und Abfahrten zu zweit, zu dritt und zu viert standen auf dem Programm. Zeiten wurden gemessen, aber der gemeinsame Spaß stand im Vordergrund.

„Mit unserer Aktion wollen wir weiter dazu beitragen, den Belvederepark wiederzubeleben“, erklärte Andreas Keil vom Wolgaster Jugendhaus, der die Gaudi organisierte. „Im nächsten Jahr wollen wir dann wieder auf die Bobby-Cars steigen. Vielleicht kommen dann noch mehr junge Leute.“ Zur Verfügung gestellt wurden die robusten Spielautos von freigiebigen Wolgastern und den Greifswalder Stadtwerken.

Die Rennwagen wurden kräftig angeschoben, um von Anfang an den richtigen Schwung zu haben. Quelle: Tilo Wallrodt

Auch in der kommenden Woche werden die Wolgaster Anlagen wieder zum Treffpunkt. Am Freitag, dem 11. Februar, ab 15 Uhr lädt Andreas Keil zur nächsten Müllsammelaktion ein und hofft wiederum auf möglichst viele fleißige Helfer: „Jetzt, wo die Büsche und Bäume noch keine Blätter haben, können wir am besten Unrat sammeln.“

Von Tom Schröter