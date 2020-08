Greifswald

Kann man alte Steine in sein Herz schließen? Aber ja! Drei, die leidenschaftlich für das Schicksal der Großsteingräber brennen, sind Ursel Möhle, Martin Pessier und Jörg Fischer. Alle drei sind ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger und in ihrer Freizeit bei Wind und Wetter unterwegs zu den Megalithgräbern der Region. Vor fünf Jahren ist Ursel zum Team gestoßen, seitdem sind die drei unterschiedlichen Charaktere ein unschlagbares Trio. „Wir arbeiten Hand in Hand“, berichtet Ursel Möhle. „Manchmal sind wir mehrere Tage hintereinander unterwegs, dann gibt es wieder eine längere Pause, das ist von Wetter und Jahreszeit abhängig.“ Bodendenkmalpflege ist zwar ein ehrenamtliches Hobby, einfach loslegen kann man aber nicht. In den ersten Jahren muss man sich bewähren und Kenntnisse sammeln, bekommt Aufgaben vom Landesdenkmalschutz und belegt Kurse, bevor man dann als Bodendenkmalpfleger „bestellt“ wird.

Einmessen, Kontrollieren und: Entdecken!

Weil Möhle, Pessier und Fischer seit vielen Jahren dabei sind und alle drei als erfahrene Bodendenkmalpfleger gelten, überträgt ihnen das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege gerne auch anspruchsvolle Aufgaben. Das Einmessen von Grabanlagen im Rahmen der Denkmalerfassungzum Beispiel. „Die meisten Großsteingräber des Landes sind bekannt, die bekannten Forscher Ewald Schuldt und Ernst Sprockhoff haben viele “, erzählt Jörg Fischer. „Aber nicht alle sind im Detail beschrieben oder erfasst.“

Anzeige

Bodendenkmalpfleger machen wahre Größe der Grabanlage aus

Ihr größter „Coup“ war sicherlich die „Neuentdeckung“ des Großsteingrabes bei Klein Methling (Mecklenburgische Seenplatte). Ging man bisher von einer Grabanlage mit rund 40 Steinen über 27 Meter aus, sorgten die drei Bodendenkmalpfleger nach einer Waldauslichtung für eine Neubewertung. „Wir haben festgestellt, dass die Anlage tatsächlich 83 Meter lang ist und über 190 Steine verfügt“, sagt Martin Pessier, der sich bereits seit 24 Jahren mit Bodendenkmalen beschäftigt. „Es war toll“, beschreibt Ursel. „Sogar der absolute Experte, nämlich Ulrich Schoknecht als ehemaliger Landesarchäologe hat sich mit uns in Verbindung gesetzt und sich die Anlage angesehen, obwohl damals bereits fast 90 Jahre alt war.“

Weitere OZ+ Artikel

Der Laie sieht oft genug: wenig bis nichts

Bis man allerdings vor einer pieksauberen Bleistiftzeichnung mit der Lage aller Steine steht, ist viel Arbeit von Nöten. „Der Laie sieht oft überhaupt nicht, dass er sich auf einem Großsteingrab befindet“, erzählt Ursel Möhle. „Meist ist ja alles zugewachsen. Das müssen wir erstmal beräumen. Per Hand, manchmal auch mit der Machete.“ Manche Steine sind danach mit dem bloßen Auge zu sehen, andere müssen mit einem Metallpieker sondiert werden. Hierbei ist Fachwissen gefragt. Wo der Laie nur einen „normalen Stein“ erkennt, sieht Martin Pessier den Wandstein eines Megalithgrabes.

Martin Passier überträgt jeden Stein auf Papier

„Die Steine haben eine flache Innenseite“, erklärt er. „Außerdem stehen sie in Fundamenten. Es kann allerdings auch immer sein, dass ein Stein verschoben wurde oder gekippt ist. Es ist eine Erfahrungssache.“ Anschließend werden bis zu 25 Meter Schnüre über das zu vermessende Feld gezogen, um eine Art Gitter für die standortgenaue Eintragung der Steine zu haben. Mit einer Schlauchwaage kann die Höhe im Gelände ermittelt werden. Dann wird die Position jedes Einzelsteins ausgemessen und Stein für Stein exakt auf einer Zeichnung übertragen. Hierfür schnallt sich Martin Passier ein Klemmbrett um, auf dem er zeichnet. „Gelernt ist gelernt“, sagt Martin Passier. „Ich habe früher auch Stromlaufpläne gezeichnet.“

Nicht jeder ist über ein Großsteingrab begeistert

Doch nicht nur Tieren und Steinen begegnen sie auf ihren Touren. „Einmal bin ich über einen Acker bei Neu Dargelin/Sestelin gegangen. Ich sah noch eine Staubwolke und dann kam der Landwirt auch schon wutschnaubend angefahren“, erzählt Ursel Möhle. „Da wurde mir doch etwas mulmig. Dann aber habe ich ihm gesagt, was er doch für ein wunderschönes Großsteingrab auf seinem Grund und Boden hat. Schließlich haben wir uns bestens verstanden. Jetzt lässt er einen großen Schutzstreifen um die Anlage. Das ist toll.“

Nicht immer allerdings kann sie so viel Überzeugungsarbeit leisten. Für viele Landwirte ist so ein Bodendenkmal in erster Linie ein Hindernis, um das sie herumkurven müssen und was nicht bewirtschaftet werden kann. Doch es gibt auch andere Bedenken. „Ich habe mit einem Förster über eine Anlage im Wald gesprochen, der war überhaupt nicht begeistert. Dann kämen die Touristen und Rauchen im Wald und nachher hätte er den Ärger“, erinnert sie sich. Das sei eben eine andere Sicht der Dinge.

Von Anne Ziebarth