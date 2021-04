Wolgast

Für die rund 5500 Abiturienten in Mecklenburg-Vorpommern haben am Freitagmorgen die schriftlichen Prüfungen mit dem Fach Englisch begonnen. Eine Corona-Testpflicht vor Prüfungsbeginn gab es nicht. Die Schüler müssen während der mehrstündigen schriftlichen Prüfungsarbeiten aber eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Sie bekommen zur Bearbeitung der Aufgaben eine halbe Stunde mehr Zeit als üblich. Damit sei man einer Bitte des Landesschülerrates nachgekommen, erklärte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD). Die Tische stehen zur Einhaltung des Corona-Mindestabstandes mindestens 1,50 Meter auseinander. Nächste Woche beginnen dann für rund 6100 Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern die zentralen schriftlichen Prüfungen zur Mittleren Reife.

31 Schüler schrieben am Runge-Gymnasium seit Freitagmorgen um 8 Uhr ihre Abiturprüfungen. Insgesamt sind es 50 Abiturienten an der Schule. Quelle: Hannes Ewert

In Wolgast (Foto) sind es dieses Jahr 50 Abiturienten, an der Freien Schule Zinnowitz 29 und an der Europäischen Gesamtschule Ahlbeck 30 junge Männer und Frauen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Hannes Ewert