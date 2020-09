Mit Maske zum Feuerwerk: Das planen die Koserower zum Jahreswechsel

Koserow

Kurverwaltung, Betriebsausschuss, Bürgermeister und gewählte Volksvertreter erwägen besondere Lösungen für den Jahreswechsel im Bernsteinbad. Während der Gemeindevertretersitzung am Dienstagabend berichtete Ausschussvorsitzender Thomas Wellnitz über diverse Bemühungen, den Gästen wie Einheimischen über Weihnachten und Silvester/ Neujahr trotz coronabedingter Einschränkungen Veranstaltungen und Aktivitäten zu bieten, um den Jahreswechsel abwechslungsreich zu gestalten. „Dazu bedarf es jedoch einer guten Vorbereitung und klugen Planung sowie der Unterstützung von Landkreis und Land“, so Wellnitz.

Während bereits klar ist, dass die Seniorenweihnachtsfeier diesmal entfallen muss, halten es die Verantwortlichen durchaus für möglich, mit einer Sonderregelung (Maskentragen im gesamten Seebrücken- und Vorbereich) das traditionelle Silvesterfeuerwerk für die ganze Familie stattfinden zu lassen. Entschieden sei das freilich bislang nicht. Als klar hingegen gilt, dass die Strand- bzw. Fackelwanderung zum Jahresende stattfinden soll. Im Gespräch ist ferner ein kleiner Markt am Seebrückenvorplatz, musikalische Unterhaltung inklusive. Und, sollte die Seebrücke bis dahin fertig sein, auch ein Begehen des neuen und attraktiven Bauwerks durch Gäste und Koserower. Eine Entscheidung über den Gastgeberball im Januar steht noch aus.

Eine „noch gerettete Saison“

Bürgermeister René König (parteilos) zog ein erstes, positives Zwischenfazit der zur Neige gehenden Urlaubssaison. Zwar würden die Nervenkostüme der Gastgeber langsam dünner werden (kein Wunder angesichts von Corona, teilweise Massenansturm im Sommer und Einschränkungen in Hotellerie und Gastronomie), doch die vorläufigen Zahlen sprächen für eine „noch gerettete“ Saison 2020. Von daher dürfte auch interessant sein, was die Kurverwaltung bereits an Investitionen für das nächste Jahr zu planen beabsichtigt. Als da wären: die teilweise Erneuerung der Pergolen am Promenadenbereich, die Verbreiterung des Strandzuganges neben der Seebrücke auf maximal 3,50 Meter sowie die ersten Planungen für die Erneuerung des in die Jahre gekommenen Kurplatzes.

Vom zuständigen Amt Usedom-Süd hörten die Gemeindevertreter die freudige Nachricht, dass der Gemeinde rund 200 000 Euro Entschädigung für 2020 entgangene Gewerbesteuern ins Haus stehen. Zwar müsse es dazu vom Landtag noch einen förmlichen Beschluss geben, doch sei mit diesem Geldregen zu rechnen. Das Ortsparlament seinerseits beschloss darüber hinaus, die möglich gewordene, erweiterte Inanspruchnahme des Übergangszeitraumes in Sachen Umsatzsteuergesetz bis Ende 2022 in Anspruch zu nehmen. Es sei eine Art finanzielle Schonfrist, die man gern nutze.

Von Steffen Adler