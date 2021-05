Karlshagen

Es ist fast nicht zu glauben, aber wieder ist es trotz der täglichen Hinweise durch Presse, Funk, Fernsehen und das Internet Betrügern geglückt, dass eine 80-Jährige einen Teil ihres Ersparten jetzt los ist. Passiert ist das am Dienstag in Karlshagen, wo sie die Frau mit einem sogenannten Schockanruf überrumpelten.

Die Seniorin erhielt am Nachmittag einen Anruf von einem angeblichen Polizisten. Der berichtete ihr, dass ihr Sohn einen Unfall verursacht habe, bei welchem ein kleines Mädchen schwer verletzt wurde. Anschließend verband er die Geschädigte mit dem angeblichen Pflichtverteidiger ihres Sohnes. Der Mann sagte ihr, dass sie eine Kaution zwischen 20 000 und 30 000 Euro hinterlegen müsse, damit ihr Sohn wieder frei komme. Die Summe würde sich ergeben, je nachdem wie schwer das Kind verletzt sei.

Angeblicher Pflichtverteidiger gab Instruktionen

Die alte Dame gab an, erst mit der Bank klären zu müssen, wie viel Geld sie bekommen könne. Der „Pflichtverteidiger“ ordnete an, dass sie in dieser Zeit den Hörer nicht auflegen dürfe und mit niemandem über die Sache sprechen dürfe. Das Verbot des Auflegens nutzen die Betrüger häufig, um zu überprüfen, ob ihre Opfer jemand anderen anrufen.

Als die Seniorin von der Bank zurückkam, telefonierte sie mit einer dritten Person, einem angeblichen Rechtsanwalt. Dieser wollte die Kaution mit ihr abwickeln. Zufällig sei aber gerade ein Kollege in Karlshagen, der das Geld entgegennehmen könne. Der Anwaltskollege habe jedoch eine Behinderung und könne nicht gut sprechen. Daher wurde ein Passwort und ein Treffpunkt ausgemacht.

Um 18.30 Uhr traf sich die Geschädigte auf dem Edeka-Parkplatz in Karlshagen mit dem Geldabholer. Er nannte das Passwort und sie übergab ihm in einem Umschlag knapp 8000 Euro. Der unbekannte Täter war etwa 1,60 Meter groß, dick, 50 bis 60 Jahre alt und hatte längere dunkle Haare.

Geldabholer war klein und dick

Erst zu Hause rief die Seniorin ihren Sohn an und bemerkte dadurch, dass sie auf einen Betrug hereingefallen war und informierte die Polizei. Am Mittwochmorgen erhielt sie sogar erneut einen Anruf der Betrüger. Die fragten tatsächlich, wie es tags zuvor gelaufen war. Erschrocken legte die Frau auf.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Wer hat diese Person gesehen? Wer kann Angaben zu möglichen Tatfahrzeugen machen? Hinweise geben Sie bitte an das Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378/279224, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Betrüger derzeit besonders auf Usedom aktiv

„Wir möchten die Bevölkerung bitten, momentan besonders wachsam zu sein. Derzeit sind in allen drei Landkreisen unseres Zuständigkeitsgebietes – also in Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen und der Mecklenburgischen Seenplatte – Betrüger aktiv“, sagt Nicole Buchfink, Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Allein am Dienstag meldeten sich 20 ältere Menschen und berichteten von Betrugsversuchen am Telefon.

Die meisten Versuche dieser Kriminellen fanden im Kreis Vorpommern-Greifswald statt. Schwerpunkt ist dabei gegenwärtig die Insel Usedom. Dort wurden von älteren Menschen an einem Tag mehr als ein Dutzend dieser Schockanrufe gemeldet. In den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Rügen gab es vereinzelte Anrufe der Betrüger. Mit ihren Maschen „Hauskauf“ und „Gewinnspiel“ scheiterten sie jedoch.

400 angezeigte Versuche von Januar bis Mitte Mai

Nicole Buchfink nennt weitere erschreckende Zahlen: „Bis Mitte Mai gab es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg in diesem Jahr beinahe 400 angezeigte Versuche. Die Dunkelziffer dürfte enorm sein, da viele Angerufene auch einfach auflegen. Dazu kommen noch fast 60 Fälle, in denen der Betrug gelungen ist. Der Schaden liegt bei über 800 000 Euro.“ Auch bei der Zahl der gelungenen Taten geht die Polizei von einer Dunkelziffer aus, da sich viele Opfer schämen, auf den Betrug hereingefallen zu sein und daher lieber schweigen.

Die Polizei geht davon aus, dass sich noch immer Betrügerbanden auf Usedom und im gesamten Landkreis Vorpommern-Greifswald aufhalten. Während ein Teil der Täter oft aus dem Ausland anruft, befinden sich die Geldabholer zumeist vor Ort. Diese kassieren dann bei den Opfern ab, bei denen der Betrug gelungen ist. Wenn eine Region „abgegrast“ ist, ziehen die Betrüger weiter.

Plötzliches Geldabheben kritisch hinterfragen

Um ihnen das Handwerk zu legen, ist die Polizei unbedingt auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. „Trotz aller Aufklärungsarbeit und Warnung gelingt es den Betrügern immer wieder, Opfer zu finden. Gerade jetzt, wo wegen des Corona-Lockdowns der persönliche Austausch, die Präventionsarbeit bei Seniorenveranstaltungen oder auch der einfache Kaffeeklatsch fehlt, ist es wichtig, dass Sie ihre Angehörigen warnen“, betont Buchfink.

Die Beamten richten ihren Appell insbesondere an BankmitarbeiterInnen, TaxifahrerInnen und VerkäuferInnen, die schon so oft Retter in letzter Sekunde waren. Eine ungewöhnliche Geldabholung, die merkwürdige Fahrt zur Bank oder der Kauf sehr vieler Gutscheinkarten soll unbedingt kritisch hinterfragt werden.

Die wichtigsten Hinweise der Polizei: Plötzliche Lottogewinne, die am Telefon bekanntgegeben werden, gibt es nicht, daher muss niemand den Transport des Gewinns bezahlen! Der Enkel/die Enkelin hatte keinen Unfall und wurde sofort ins Gefängnis gebracht! Er/sie muss niemals mit einer Kaution aus dem Gefängnis geholt werden!

Enkel benötigen kein Bargeld für einen Hauskauf und niemand muss den Notar sofort in bar bezahlen! Diebe besitzen keine Liste mit Ihrem Namen! Die Polizei wird auf keinen Fall Ihr Geld sicherstellen und ruft sie daher auch nicht an!

Von Cornelia Meerkatz