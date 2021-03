Mit Video: Hier brennen mehrere Müllcontainer in Karlshagen

Karlshagen

Am Donnerstagabend brannten in der Straße des Friedens mehrere Müllcontainer, welche in einer verschlossenen Box abgestellt sind. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute brannten die Müllcontainer in voller Ausdehnung. Der Rauch zog um die Straßen. Der Einsatz wurde 18.30 Uhr den Rettungskräften gemeldet. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wird der Schaden mit 2000 Euro angegeben. Insgesamt brannten vier Mülltonnen unterschiedlicher Größen. In de Box werden unter anderem der normale Hausmüll und Verpackungsmaterialien von umliegenden Anwohnern entsorgt.

Der Hauswartservice von René Lembke war vor Ort, um die Box provisorisch zu schließen. Quelle: Rainer Decke

Von Hannes Ewert