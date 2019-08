Ein Fahrradfahrer wurde am Dienstag in der Dr. Wachsmann-Straße in Zinnowitz bei einer Kollision mit einem Auto lebensbedrohlich verletzt. Eine Autofahrerin kreuzte die Wachsmann-Straße und touchierte den Radfahrer mit dem Heck ihres Fahrzeuges. Er verletzte sich am Kopf und kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.