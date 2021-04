Zinnowitz

Ohne Sport vergeht bei Felix Kerlikowsky aus Hannover eigentlich kaum ein Tag. Entweder radelt er mit dem Rad zur Arbeit, joggt von dort wieder nach Hause oder dreht nach Feierabend noch seine Runden um die Häuser. Rund 400 Kilometer spult der 29-Jährige so pro Monat ab. Ein Mammutprogramm! Die Corona-Pandemie hat den Doktoranden bestärkt, noch mehr für seine Gesundheit zu tun, denn nur ein gesunder Körper mit reichlich Kraft und Abwehrstoffen ist weniger anfällig für Krankheiten, so seine Theorie.

Zum Sonnenaufgang in Zinnowitz sein

Der studierte Ernährungswissenschaftler und Tiermediziner hat nun ein großes Ziel: Am kommenden Montag möchte der gebürtige Murchiner aus der Nähe von Anklam mit seinem Rennrad in der niedersächsischen Hauptstadt Hannover starten und am Dienstagmorgen in Zinnowitz ankommen. Sein Traum: zum Sonnenaufgang auf Usedom sein. Das sind rund 400 Kilometer in einem Ritt. Mehr, als je ein Fahrer bei der Tour de France an einem Tag fährt.

Unterwegs nur kleine Stopps

In Zeiten des touristischen Lockdowns sind Übernachtungen an der Strecke nicht möglich. Einzig und allein kleinere Verpflegungspausen gönnt er sich, um die Batterien aufzutanken. „Ich möchte dies im Sinne des aktuellen politischen Zeitgeistes ohne soziale Kontakte und touristische Übernachtungen machen. Da ich nirgendwo stationiere oder mich länger aufhalte, kann ich auch quer durch Deutschland reisen, ohne ein Infektionsrisiko für andere darzustellen. Das ganze Projekt ist natürlich etwas schelmenhaft, da nicht jeder dazu in der Lage ist, diese Tour zu machen. Jedoch möchte ich damit ein klares Statement setzen: Dass jeder in der Verantwortung ist, nicht nur auf Abstand und Einhaltung von Hygienevorschriften zu setzen, sondern vielmehr das eigene Risiko eines schweren Verlaufs zu minimieren, indem er durch regelmäßigen Sport und Ernährung sein Immunsystem stärkt“, erklärt er.

Doktorarbeit beschäftigt sich mit Immunsystem der Senioren

In seiner Dissertation beschäftigt sich Kerlikowsky mit der Gesundheit von älteren Menschen. Das Thema: Immunoseneszenz. Kurz gesagt: Es dreht sich in der Doktorarbeit um die Abnahme der Immunfunktion im Alter. „Es geht um die altersbedingte Abnahme der Immunfunktion im hohen Alter. Die Hypothese ist, dass diese Abnahme abhängig ist von dem Versorgungszustand mit bestimmten Mikronährstoffen. Vielfältige physiologische Prozesse der Verdauung führen bei älteren Menschen zu diesen Mangelzuständen“, erklärt er. Anhand seiner Doktorarbeit will er diese Mangelzustände charakterisieren und durch eine gezielte Intervention entgegenwirken. „Ich prüfe, ob die Abnahme der Immunfunktion hierdurch vermindert werden kann.“

Kerlikowsky liebt sportliche Herausforderungen

Dass Sport ein gutes Gegenmittel gegen die Schwächung des Immunsystems ist, beweist Kerlikowsky seit dem Abitur. „Ich kam irgendwann auf den Dreh, dass Sport meine Erfüllung ist“, sagt er. Seit ein paar Jahren reizen den gebürtigen Murchiner extreme sportliche Herausforderungen. Im Jahr 2017 nahm er beim Berliner Mauerlauf teil und lief 100 Meilen am Stück. Auch eine sechstägige Radtour von Zinnowitz nach Amsterdam hat er schon hinter sich. „Ich pausierte im Zelt oder schlief bei der Familie“, sagt er. Zu den Höhepunkten gehört ein Lauf von Leipzig nach Hamburg. „Wir sind jeden Tag einen Marathon gelaufen. Das war auch spannend“, sagt er.

Gesunde Bewegung in Zeiten des Lockdowns

Seine Motivation für den Trip von Hannover nach Zinnowitz sieht er vor allem darin, andere Menschen für gesunde Bewegung zu motivieren. Durch den Corona-Lockdown sieht er vor allem ein großes Problem in der Gesellschaft: es fehlt der Sport. Ob Kinder beim Fußball oder ältere Menschen beim Seniorensport in der Schwimmhalle: „Die Menschen schwächen ihr Immunsystem. Gerade bei älteren Menschen kann dies zu einem Problem werden“, sagt er.

Gels helfen ihm, Strecke zu meistern

Und warum fährt er genau nach Zinnowitz? „Hier wohnt mein Opa und im Sommer war ich häufig dort, um nebenbei als Eisverkäufer zu jobben“, sagt er. Wenn alles gut läuft, möchte er mit seinem neuen Rennrad zwischen 20 und 24 Kilometer pro Stunde fahren, um sein Ziel innerhalb von 24 Stunden zu erreichen. Hochdosierte koffein- und zuckerhaltige Sportgels sollen ihm helfen, genug Power zu haben.

Von Hannes Ewert