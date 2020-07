„Mit dem Zuzug der Mieter in die Innenstadt, steigt hier die Kaufkraft“ 

Wolgast

Unerkannt kann Jan Koplin eigentlich gar nicht durch die Wolgaster Innenstadt laufen. Kaum kommt ein Passant vorbei, ist die Chance relativ hoch, dass er gegrüßt wird. So wie gestern: eine ältere Dame geht auf den Geschäftsführer der Wolgaster Wohnungswirtschaft zu und fragt, ob noch Wohnungen im neuesten Objekt der WoWi frei sind. Gemeint ist der Neubau in der Steinstraße 15. Jan Koplin kann bei ihr u.a. mit der Tiefgarage, dem Fahrstuhl, einer guten Energiebilanz, großen Zimmern und einer tollen Umgebung punkten. Ihre Augen leuchten. Wenn sie eine Wohnung haben möchte, muss sie sich allerdings hinten anstellen. Rund 55 Interessenten sind vor ihr auf der Warteliste.

Zwölf Mietparteien und drei Gewerbeflächen sollen in der Steinstraße 15 untergebracht werden. Eine rund 100 qm große Gewerbefläche ist noch zu haben. Quelle: Neuhaus und Partner

55 Bewerber für zwölf Wohnungen

Das 4,5 Millionen Euro teure Objekt in der Steinstraße gehört ab dem kommenden Jahr (Bezug voraussichtlich im Juli) zu den Filetstücken der Immobilienwelt in der Innenstadt. „Wir haben Bewerber aus Wolgast, dem näheren Umland, aber auch aus Berlin, die die Nähe zur Insel Usedom schätzen“, sagt er stolz und freut sich, dass durch den Zuzug der Mieter die Kaufkraft in der Innenstadt steigt. Gerade sind die Arbeiter mit dem Rohbau fertig geworden, demnächst werden die Einzelteile für den Dachstuhl geliefert. „Ende des Monats – und das ist ganz wichtig für die Innenstadt –verschwindet der Baukran aus der Straße“, erklärt er.

„Durch den Zuzug der Mieter in die Steinstraße steigt auch wieder die Kaufkraft in der Innenstadt“, sagt WoWi-Geschäftsführer Jan Koplin. Quelle: Hannes Ewert

30-Jahr-Feier wird 2021 nachgeholt

Im August feiert Koplin coronabedingt im ganz kleinen Rahmen das obligatorische Richtfest. Eigentlich wollte der WoWi-Chef an gleicher Stelle in der vergangenen Woche ein großes Straßenfest feiern und all seine Mieter einladen. Was niemand in Wolgast so wirklich bemerkt hat: Die WoWi feierte am 1. Juli 2020 ihr 30-jähriges Bestehen. Am 1.7. 1990 ging die WoWi aus der VEB Gebäudewirtschaft hervor. „Wir haben 2871 Mietparteien, hinzu kommen die Partner aus den verwalteten Objekten. Das werden einfach zu viele Menschen, die hier kommen. Deswegen haben wir uns entschieden, das Fest auf das nächste Jahr zu legen. Neuer Termin ist der 28. Mai 2021.“

Große Sanierungen Anfang der 1990er Jahre in 2000 Wohnungen

Koplin arbeitet seit 1992 im Unternehmen und kann sich noch gut an die Anfänge in den 1990er Jahren erinnern. „Wir haben zwischen 1993 und 1994 innerhalb von zwei Jahren 2000 Wohnungen in unserem Bestand saniert –neue Fenster, neue Fassaden, neue Bäder, neue Heizsysteme und so weiter. Damals kostete die Sanierung 95 Millionen D-Mark. Pro Quadratmeter haben wir zu jener Zeit unter 2000 D-Mark ausgegeben. Heute kostet die Sanierung eines Quadratmeters mehr als 2000 Euro. Die Preise haben sich quasi mehr als verdoppelt“, betont er.

Immobilienmarkt ständig im Wandel

Der Immobilienmarkt wandelte sich laut Koplin ständig. „Früher waren die Menschen einfach nur froh, eine geeignete Wohnung zu haben. Heute geht es viel mehr darum, sich auch in sozialen Fragen um die Mieter zu kümmern. Wir nehmen sie sprichwörtlich an die Hand, um zum Beispiel in Mieterfragen zu helfen. Mitte der 1990er Jahre hätte nie jemand daran gedacht, dass es bei uns eine Stelle für Sozial- und Beschwerdemanagement gibt. Aber das gehört heute zu einer Wohnungsgesellschaft dazu. Wir möchten auch für den sozialen Frieden zwischen den Mietern sorgen. Wichtig ist uns, dass die Menschen in ihren Wohnungen nicht vereinsamen“, so Koplin.

Großes Vorhaben in der Robert-Koch-Straße

Um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, nimmt die WoWi in den kommenden Jahren viel Geld in die Hand, um den vorhandenen Bestand zu verändern. In der Robert-Koch-Straße 10-12 soll zum Beispiel ein Rückbau von Etagen des Wohnblockes stattfinden. „Es handelt sich nicht um einen Abriss des Hauses, sondern um einen Rückbau. Derzeit wohnen in einem Aufgang mehr als 20 Mietparteien. Das ist viel zu viel und nicht mehr zeitgemäß. Einige der Wohnungen sind auch nicht mehr vermietbar. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, den Rückbau zu vollziehen. In einem Haus mit weniger Parteien fühlen sich auch die Mieter wohler“, erklärt er.

In der Robert-Koch-Straße sollen die oberen Etagen der Hausnummern 10 bis 12 abgenommen werden. Quelle: Hannes Ewert

Es fehlen 265 barrierefreie Wohnungen für Senioren

Der Fokus liegt in den kommenden Jahren auch in der Schaffung von barrierefreien bzw. -armen Wohnungen. „Ein Drittel unserer Mieter ist älter als 65 Jahre. Ein Drittel unseres Bestandes ist jedoch gar nicht für Mieter dieses Alters ausgelegt. Genau genommen sind es 265 barrierefreie Wohnungen, die derzeit im Bestand fehlen.

Von Hannes Ewert