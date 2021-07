Mit der „Princess“ nach Stettin: So können Sie Freikarten gewinnen

Swinemünde

Historische Bauten, eine malerische Altstadt, großzügige Parkanlagen und leckere regionale polnische Köstlichkeiten – all das bietet Stettin – die grüne Stadt am Wasser.

Die Reederei Adler-Schiffe sticht am Samstagmorgen mit einem ihrer modernsten Schiffe, der „Princess“ in Swinemünde auf fährt über das Haff in Richtung Stettin. Abfahrt mit dem exklusiven Restaurantschiff am Anleger Swinemünde ist 9 Uhr. Zurück ist man 20 Uhr.

Während der ca. vierstündigen Schiffstour fahren die Gäste entlang der Dreikaiserbäder mit seinem einzigartigem Küstenpanorama, vorbei an der Mühlenbake – dem Wahrzeichen Swinemündes und weiter durch den Kaiserfahrt-Kanal und das Stettiner Haff direkt in die Stadt an der Oder. In Stettin haben die Gäste drei Stunden Zeit, um die geschichtsträchtige Stadt auf eigene Faust zu entdecken.

Die Reederei Adler-Schiffe verlost in Zusammenarbeit mit der OZ Freitickets für die Sonderfahrt am Samstag. Wer am Freitag zwischen 9 und 9.15 Uhr unter 038378/477915 anruft, landet mit etwas Glück auf der Gästeliste. Viel Erfolg!

Von OZ