Mit diesem Angebot startet der neue Dorfladen in Rankwitz auf Usedom

Rankwitz

Honig vom Imker um die Ecke, Eier vom Bauern aus der Nachbarschaft, Wurst und Fleisch vom heimischen Anbieter sowie Weine und Öle von der Usedomer Inselmühle – hier wird Regionalität gelebt. „Uns ist es wichtig, mit vielen regionalen Anbietern zu arbeiten“, sagt Thomas Pietsch und zeigt auf die Ecke „Regionales“. Daneben prangen an den gemauerten Wänden weitere Hinweise, wie „Ofenfrisches“, „Spritziges“ und „Gekühltes“ – willkommen im neuen Mini-Supermarkt im Lieper Winkel.

„Unser Dorfladen“ nennt Pietsch die neue Einkaufsmöglichkeit im Rankwitzer Hafen. In gut vier Monaten hat er aus einer unansehnlichen alten Lagerhalle an der Kreisstraße ein holzverkleidetes Gebäude gestaltet, in dem jetzt drei Frauen aus dem Lieper Winkel in Lohn und Brot stehen.

Vom Textilien- zum Butterverkauf

„Hier gibt es alles, was man zum täglichen Leben braucht“, bringt es Silke Plötz auf den Punkt. Die Grüssowerin ist Teamleiterin im Markt und muss nun bis zur Arbeit nicht mehr in die Stadt Usedom fahren. Statt Textilien verkauft sie jetzt Butter, Milch, Bier oder frisches Gemüse. „Für mich ist das eine neue Herausforderung, der ich mich gerne stelle“, sagt die 54-Jährige nach 17 Jahren Chefin im Kik-Markt.

Thomas Pietsch hat rund eine halbe Million Euro in den neuen Dorfladen samt Umfeld investiert. Quelle: Henrik Nitzsche

Aus dieser Zeit kennt sie auch ihre Kollegin Kathrin Marlow. „Wir sind befreundet. Ich freue mich auf die vielen Kunden. Sicher kommen auch viele Einheimische, mit denen man plaudern kann. Sie müssen nun nicht mehr wegen Mehl, Gewürzen oder einer Tafel Schokolade nach Usedom fahren“, sagt Kathrin Marlow, die in Liepe zu Hause ist. Verstärkt wird das Damenduo ab August von Christina Richling aus Quilitz.

Rotkäppchen-Sekt und Spreewälder Gurken

Das Personal steht, das Angebot auch. „Über 1000 Artikel sind es gegenwärtig“, sagt Remo Siebenhüner von der Firma Bela. Das Unternehmen aus Kiel beliefere deutschlandweit rund 1000 selbständige Einzelhändler. Nun auch den Dorfladen in Rankwitz, der zur Usedomer Feinfisch GmbH gehört.

Fisch gibt es hier natürlich auch. „Und viele Ostprodukte“, wie Pietsch betont. In den Regalen finden sich Bautzner Senf, Rotkäppchen-Sekt oder Spreewälder Gurken und Filinchen. „Wir fangen mit der Grundausstattung an und müssen in den nächsten Wochen schauen, wo der Bedarf ist“, sagt Pietsch, der rund eine halbe Million Euro investiert hat. Die Grundmauern der alten Lagerhalle sind geblieben, neu sind das Fachwerk aus Eichenholz für den 125 Quadratmeter großen Verkaufsraum. Die Lampen mit frisch gestrichener Rostfarbe sollen an die vorherige Nutzung erinnern.

In der Vergangenheit musste Pietsch immer mal wieder Feriengäste im Hafen enttäuschen, die mit dem Auto stundenlang und staugeplagt angereist waren und nach einer Einkaufsmöglichkeit fragten. „Sie konnten nur zurück in die Stadt Usedom fahren und machten lange Gesichter. Deshalb kam die Idee eines Dorfladens auf“, sagt Pietsch ohne die Einheimischen zu vergessen. Knapp 600 leben in der Gemeinde.

Weitere Investitionen im Hafen

So wie Christel und Horst Räsch, die nur einige Häuser neben dem Dorfladen wohnen. „Unsere Kinder und Enkel fahren für uns nach Usedom einkaufen. Jetzt können wir mit unserem Rollator die Schritte zum Dorfladen machen und Kleinigkeiten selbst holen“, sagt Christel Räsch.

Mit dem neuen Dorfladen setzt Pietsch seine Investitionen im Rankwitzer Hafen fort. Im Herzstück des Hafens mit der Teichanlage ist eine zusätzliche Außensitzfläche mit einem erweiterten Selbstbedienungsbereich mit einem Pavillon entstanden. Eine weitere Lagerhalle auf dem Gelände wird durch einen Neubau ersetzt. Hier sollen Ferien- und Mitarbeiterwohnungen sowie Sanitäreinrichtungen für die Wassersportler entstehen, die zu einem modernen Wasserwanderrastplatz gehören.

Öffnungszeiten Dorfladen: Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, samstags 8 bis 16 Uhr

Waren die ersten Kunden im Rankwitzer Dorfladen: Mama Nicole Schütt kauft für Junior Lars (2) eine große Tüte Gummibären. Quelle: Henrik Nitzsche

Von Henrik Nitzsche