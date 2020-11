Die Männer der Straßenmeistereien in Zempin auf der Insel Usedom und in Helmshagen bei Greifswald sind bereit für den Winter. Am Mittwoch wurden alle Fahrzeuge auf ihre Tauglichkeit geprüft. Ein großes Problem haben die Männer allerdings zwischen März und Oktober: Die Vermüllung der Straßengräben und Rastplätzen.