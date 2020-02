Heringsdorf

Böse Überraschung für eine Frau in den Kaiserbädern: Als sie in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag gegen 2.30 Uhr nach Hause kam, bemerkte sie, dass ihr Auto mit dem Edding an verschiedenen Seiten beschmiert wurde. Unter anderem mit den Worten „Fotze“, „Nutte“ und „Schlampe“. Die Polizei geht von privaten Streitigkeiten aus. Der Schaden am Auto liegt bei 1000 Euro. Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Von Hannes Ewert