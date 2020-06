Mit neuem Buch: Großes Bansiner Ortsjubiläum wieder aufleben lassen

Bansin/Heringsdorf

Mai 2017: So ein Gedränge an den Straßen hatte Bansin schon lange nicht mehr erlebt. Einheimische und Gäste waren neugierig, wie das kleinste Kaiserbad seinen 120. Geburtstag feiert – und zwar ganz groß und mit einem Festumzug. An dem Tag waren auch Volker Knuth, Brigitte Schlewitt und Antje Freibier mit der Kamera dabei, die jetzt die schönsten Fotos vom Umzug in ein kleines Buch gepackt haben.

„Eigentlich sollte es nur ein Fotobuch werden. Doch Freunde ermunterten uns, ein Buch zu machen“, sagt Volker Knuth. Zuvor wurden viele historische Unterlagen gesichtet. Der Heringsdorfer bekam Hilfe von Brigitte Fürhoff und Karin Buchholz vom Geschichtsverein. Sie hatten schon reichlich Material zusammengetragen für ihr Buch „120 Jahre Seebad Bansin“. Daraus ging hervor, dass 1897 erstmals Feriengäste in den neu gebauten schmucken Unterkünften logierten.

Kleinster Zoo Deutschlands war vertreten

Zurück zum Festumzug: Die Sonne schien, das Wetter passte. Angeführt von der Kaiserlich-Königlichen Regimentskapelle staunten die Gäste zunächst über historische Bademoden. 1923 erhielt Bansin als erstes Seebad die Freibadeerlaubnis. Hinter der Kutsche mit Ehrengästen – Tagesschau-Sprecherin und Moderatorin Judith Rakers war dabei – präsentierten sich die Feuerwehr, Schule und Kirchengemeinde.

Gestaltete das Buch zum Bansiner Festumzug: Volker Knuth aus Heringsdorf. Quelle: Brigitte Schlewitt

Erinnert wurde an Flüchtlingsströme 1945, an Enteignungen im Zusammenhang mit der Aktion Rose. Sportvereine und der Skatverein reihten sich ein sowie der kleinste Zoo Deutschlands in Bansin.

Fahrzeuge des Dargener Museums rollten vorbei, Schlepper der „Traktorenwelt Usedom“ ebenfalls. Ins Buch geschafft haben es auch die Strandfischer, einäugige Piraten, Fisch Domke und die Inselgärtnerei.

Erinnerungsbuch in allen Kaiserbädern erhältlich

Ein Wartburg mit Anhänger sorgte für viele Emotionen, denn erinnert wurde an das Bansiner Hotel „Meeresstrand“. Einheimische verbinden damit viele Erinnerungen, denn bis 1993 war es der gesellschaftliche und kulturelle Mittelpunkt des Ortes.

Das vom Geschichtsverein der Kaiserbäder herausgegebene Exemplar ist in den Buchhandlungen der drei Kaiserbäder für 8 Euro erhältlich.

Von Gert Nitzsche