Mit über 200 km/h unterwegs: Polizei stoppt 18-jährigen Raser auf B110

Usedom/Anklam

Einen jungen Raser zog die Polizei Vorpommern-Greifswald am Freitagmorgen aus dem Verkehr. Der 18-Jährige fuhr auf der B 110 von der Stadt Usedom in Richtung Anklam, beschleunigte sein Fahrzeug stark und überholte mehrfach an gefährlichen Stellen trotz Gegenverkehrs, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten nahmen mit ihrem zivilen Fahrzeug die Verfolgung des Mercedes auf. Zwischenzeitlich fuhr der 18-Jährige mit Geschwindigkeiten deutlich über 200 km/h bei höchstens erlaubten 100 km/h, sodass die Polizisten den Sichtkontakt verloren und die Verfolgung abbrachen. Aufgrund einer Fahrzeugkolonne musste der Mercedes-Fahrer seine Geschwindigkeit deutlich reduzieren und konnte andere Fahrzeuge nicht überholen, wodurch die Polizeikräfte ihn einholen und auf Höhe Relzow stoppen und kontrollieren konnten.

Der Führerschein des jungen Mannes, der aus der Region Anklam kommt, wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem muss er nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie weiterer Verstöße mit mehreren Anzeigen rechnen.

Von dpa/RND