Mitarbeiter im Kreiskrankenhaus Wolgast positiv auf Corona getestet 

Wolgast

Nun hat es auch die Klinik in Wolgast erwischt. Am Wochenende ist ein Mitarbeiter in der Unfallchirurgie am Kreiskrankenhaus Wolgast positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet worden. Der Verlauf ist bisher symptomfrei, heißt es von der Klinik. Die Infektion wurde im Rahmen einer Routineuntersuchung frühzeitig entdeckt. Nach der Meldung ans Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald wurden am Sonntag umgehend weitreichende Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet.

„Der Krankenhausbetrieb läuft normal weiter, auch die Versorgung aller Notfälle“, betont die Ärztliche Direktorin Dr. Maria Zach. „Allerdings müssen wir alle geplanten Operationen in der kommenden Woche verschieben. Die Patienten werden darüber informiert. Aufgrund der Maßnahmen und des damit zusammenhängenden Personalausfalls mussten wir darüber hinaus die unfallchirurgische Station zur Hälfte schließen. Es ist jedoch in einem Kraftakt gelungen, die Kranken- und Notfallversorgung für die Region vollständig aufrechtzuerhalten.“

Mit dem Gesundheitsamt wurden noch am Sonntag alle weiteren Maßnahmen abgestimmt. So wurden Kontakte nachverfolgt und alle Mitarbeiter mit engerem Kontakt der Kategorie I in Quarantäne geschickt. Über das Gesundheitsamt werden die betroffenen Patienten informiert und gegebenenfalls getestet, heißt es weiter.

Auch am Kreiskrankenhaus Wolgast stehen im Zuge der jetzt bekannt gewordenen Infektion umfangreiche Tests und Beobachtungen an. Auf der Unfallstation herrscht bis auf weiteres ein absolutes Besuchsverbot. Auf den anderen Stationen im Kreiskrankenhaus bleibt jedoch ein Besuch eingeschränkt möglich. Aktuell werden im Kreiskrankenhaus Wolgast keine Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt.

Von Henrik Nitzsche