Nach unglaublichen 45 Jahren in der „Wäscherei Bansin“ ist nun Schluss für Roswitha Bunde. Die Ahlbeckerin hatte am vergangenen Donnerstag ihren letzten Arbeitstag und genießt ab sofort ihren Ruhestand. Ihr ganzes langes Berufsleben fand links und rechts der Ahlbecker Chaussee statt. Hier begann sie nach dem Realschulabschluss in Ahlbeck 1975 eine Ausbildung zur Textilreinigungsfacharbeiterin.

Ursprünglich befand sich die Wäscherei in Wolgast. Nachdem das dortige Betriebsgebäude abbrannte, zog die Textilreinigung nach Bansin in ein Backsteingebäude am Ortsausgang Richtung Ückeritz. Roswitha Bunde erinnert sich noch gut an ihre Lehrjahre, die Berufsschulzeit in Greifswald und die schwere Arbeit in der „Großwaschküche“.

Wäsche in 50-Kilo-Maschinen

So zählten damals nicht nur die FDGB-Heime auf der Insel zu den Kunden, sondern auch Betriebe in Greifswald und „Offiziersdamen aus Karlshagen und Peenemünde“, die ihre Bettwäsche und Handtücher in die Wäscherei gaben. „Wir haben nicht nur Weißwäsche angenommen, sondern auch bunte“, erklärt die 63-Jährige.

„Im Sommer haben wir in drei Schichten gearbeitet. Da waren wir etwa 80 Leute. Sonst wäre das gar nicht zu schaffen gewesen“, führt sie weiter aus. „Die Wäsche kam in der Annahme an, dort wurde sie gezählt und die aufgedruckten Nummern auf Zettel geschrieben. Dann wurde die Wäsche in einer Gegenstromanlage mit Wasseraufbereitung eingeweicht und in großen 50-Kilo-Maschinen gewaschen“, erläutert Roswitha Bunde die Arbeitsschritte.

Handarbeit war Knochenjob

Anstrengend wurde es nach dem Waschen, wenn die bleischwere nasse Wäsche in die 50-Kilo-Schleudern gepackt werden musste. Das alles geschah per Hand. „Eine Stunde hat der Waschvorgang gedauert. Bei sechs Maschinen konnte ich alle zehn Minuten eine entladen“, blickt die Jung-Rentnerin auf ihre berufliche Anfangszeit zurück.

Nach dem Schleudern wurden die Handtücher in großen Wäschetrocknern getrocknet, während die Bettwäsche durch die Mangel gezogen und so geglättet und getrocknet wurde. „Wenn das fertig war, ging es in die Expedition. Dort waren große Drehgestelle mit Nummern. Da wurden die Stücke hineingeworfen und sortiert. Anschließend wurden die Eingangszettel genommen und die Stückzahl kontrolliert“, beschreibt Roswitha Bunde.

Moderne Maschinen für 180 Kilo Wäsche

Zweimal die Woche wurden die Hotels beliefert, während private Haushalte manchmal länger als eine Woche auf die frische Wäsche warten mussten. „Später hatten wir moderne Maschinen für 180 Kilo Wäsche. Die haben gewaschen und geschleudert. Das war ein Arbeitsgang weniger und damit leichter für mich“, schaut sie auf die Zeit kurz nach der Wende zurück.

Die nächste Neuerung war die „Waschstraße“ Mitte der 1990er Jahre. „Die Wäsche wurde unten auf ein Förderband gelegt und gewogen. Der Computer hat das angezeigt. Danach wurde die Wäsche hochgefahren in die Waschstraße und dort gewaschen. Es gab keine Schleuder. Die Wäsche wurde gepresst und dann in den Trockner gefahren. Das war schon eine Erleichterung“, erläutert die Ahlbeckerin.

Nun kommt der Ruhestand

Bis Februar 2007 war die Textilpflege Krause in der Ahlbecker Chaussee ansässig, danach zog die Wäscherei nach Zirchow in das Gewerbegebiet am Flughafen um. Roswitha Bunde jedoch blieb in Bansin, wo sie in der Annahmestelle arbeitete. Nach der Insolvenz ihres Arbeitgebers wurde der Betrieb von der Textilpflege Stralsund GmbH übernommen, die wiederum 2019 von der Elis-Gruppe abgelöst wurde. Heute arbeiten für das Textilpflege-Unternehmen drei Frauen in der Annahmestelle im Bansiner Bahnhofsgebäude sowie ein Fahrer, der täglich die schmutzige Wäsche nach Stralsund und die saubere zurück nach Bansin bringt.

Nun ist auch das letzte Kapitel in der wechselvollen Geschichte der „Wäscherei Bansin“ für Roswitha Bunde beendet. Sie feierte am vergangenen Donnerstag ihren Ausstand mit einem Gläschen Sekt mit den Kolleginnen und blickt mit gemischten Gefühlen auf den Ruhestand: „Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen. In den ersten vierzehn Tagen denkt man, man hat Urlaub.“

Auf jeden Fall freut sie sich, Zeit für sich zu haben. Roswitha Bunde liest viel und sie geht gern mit ihrer Schwester spazieren. So sind sie oft im Wald, am Strand und auf der Promenade unterwegs. Dann gibt es noch zwei Kinder und eine Enkelin, die in Malente lebt. Auch für sie wird künftig mehr Zeit sein.

Ihre Kolleginnen und Kollegen wird Roswitha Bunde schon ein wenig vermissen wie auch den täglichen Weg zur Arbeit mit der UBB, quasi von Haustür zu Haustür. Zurückblickend sei es eine gute Zeit gewesen. Auch wenn es schwierige Phasen gab, hätte das Gute überwogen, schaut sie zufrieden auf ihre 45 Berufsjahre in der „Wäscherei Bansin“ zurück.

Von Dietmar Pühler