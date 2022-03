Mobbing-Mail von Greifswalder Behörde: Soll Flüchtlingshelfer vom Kreis ausgegrenzt werden?

Greifswald

Seit Tagen steht die Welt vieler Menschen kopf. Putins Krieg gegen die Ukraine hat in Deutschland eine riesige Welle der Solidarität für die flüchtenden Menschen ausgelöst. Jeder versucht, zu helfen, jede Hilfe wird angenommen. Freiwillige Helfer arbeiten Hand in Hand mit den Behörden, Verwaltungen greifen sich gegenseitig unter die Arme. So auch in Greifswald. Bis nun eine Mail aufgetaucht ist, die für Verwirrung sorgt. Sie wurde über mehrere große Verteiler geschickt und stammt aus der Feder der Beauftragten für Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte in der Stadt Greifswald.

Die Mail ist eigentlich eine Mail, wie sie jeden Tag geschickt wird. Im Anhang: eine Liste von ehrenamtlichen Übersetzern für Geflüchtete aus der Ukraine mit Kontaktdaten. Klar – die werden gerade überall gebraucht. Deswegen sendet sie die Mail auch weiter, in diesem Fall an eine Mitarbeiterin vom Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis. Der Text: freundlich verfasst, man duzt sich. Entsprechend kurz ist die Ansprache und der Hinweis, dass man sich ja bei diesen Dolmetschern melden könne, sobald die ersten Flüchtlinge ankämen. Doch der letzte Satz fällt auf. „Bitte nicht unbedingt Herrn Al Najjar davon profitieren lassen.“ Wieso?

Will Stadt den Kreis bei Geflüchtetenhilfe ausschließen?

Ibrahim Al Najjar ist seit Jahren der Integrationsbeauftragte des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Aktuell steckt er selbst voll in der Planung und Koordinierung der Hilfe für die vielen neuen Geflüchteten. Wieso sollte man ihn ausschließen?

Al Najjar hat die Mail selbst bekommen – und ist empört. „Ich habe das erst gar nicht mitbekommen, weil ich aktuell 70 bis 80 Mails am Tag bekomme“, erklärt er. Doch immer mehr Kollegen und Bekannte hätten ihn darauf angesprochen. Er hat das Gefühl, bewusst von der Stadt ausgegrenzt zu werden. „Die Zusammenarbeit war schon immer sehr schwer“, gibt er an.

Al Najjar: „Wieso soll ich ausgeschlossen werden?“

„Ich frage mich, was das soll? Hat das was mit mir zu tun, mit meiner Aktivität im Kreis?“ Seit Jahren ist Al Najjar ehrenamtlich in der Politik aktiv. Er sitzt als Mitglied der SPD im Kreistag und in der Bürgerschaft und leitet zwei Vereine, die sich für Geflüchtete einsetzen. Er selbst kommt aus Syrien.

„Ich bin ein Mensch, der einfach ehrenamtlich aktiv ist. Wieso soll ich ausgeschlossen werden“, schimpft er über die Mail. Was mit der Formulierung gemeint sein könnte, weiß er selbst nicht, hat aber eine Mutmaßung. Oft gebe es im Bereich Integration Probleme mit der Stadt, Al Najjar spricht davon, „isoliert“ zu werden – und das schon lange. „Die Stadt versucht, in dem Bereich viel selbst zu machen. Dabei vergisst sie, dass sie zum Kreis gehört,“ merkt Al Najjar an. Er weiß in dem Fall um die Rückendeckung der Kollegen aus dem Kreis. „Dabei müssen wir doch gemeinsam zusammenarbeiten – gerade jetzt in dieser Situation“, fragt er sich, woher die Missgunst kommt.

Stadtverwaltung entschuldigt sich für Vorfall

Und die Stadtverwaltung selbst? Auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG entschuldigt sich Sprecherin Franziska Vopel im Namen der Verwaltung zunächst: „Die Stadtverwaltung entschuldigt sich für diese unglückliche Formulierung. Herr Al Najjar sollte zu keinem Zeitpunkt ausgeschlossen werden.“ Zudem sei eine Zusammenarbeit mit dem Migrationsbeauftragten des Landkreises, Herrn Al Najjar selbstverständlich, wie es in der schriftlichen Erklärung heißt.

Doch wie konnte es zu der Formulierung kommen. Dazu heißt es, dass in der Liste lediglich Übersetzerinnen und Übersetzer aufgeführt seien, die in Greifswald arbeiten wollten – nicht im gesamten Kreis. „Diese Liste war nicht für den gesamten Landkreis angelegt“, erklärt Vopel. Selbstverständlich arbeite die Stadt in Fragen der Flüchtlingssituation eng mit dem Landkreis zusammen. Inwieweit Al Najjar von dieser Information profitieren sollte, ließ man jedoch offen.

Doch die Verwaltung holt auch zum Gegenangriff aus: So sei man überrascht, dass sich der Integrationsbeauftragte bei einem Problem nicht an die Stadtverwaltung selbst wende, sondern an die Presse.

Von Philipp Schulz