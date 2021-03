Bansin

Vor vier Wochen wurde Anne Sturzwage als Projektmanagerin für die bei der Usedom Tourismus GmbH (UTG) angesiedelte „Modellregion Insel Usedom und Stadt Wolgast“ vorgestellt. Nun präsentierte sie auf Einladung des Eigenbetriebsausschusses der Kaiserbäder erstmals öffentlich zusammen mit UTG-Geschäftsführer Michael Steuer den aktuellen Projektstand in Bansin.

Steuer hob hervor, dass es ein großer Erfolg gewesen sei, 25 Gemeinden für den Projektantrag hinter sich zu bringen. Er freut sich auch, dass die Kommunen die UTG mit dem Projektmanagement beauftragt haben.

Michael Steuer erklärte, dass die Kosten von rund 200 000 Euro für das Projektmanagement zu 100 Prozent vom Land getragen werden. Hierunter fallen die Kosten für die Geschäftsstelle, für die auf zwei Jahre befristete Personalstelle und für externe Beratungen. Die Projektsachkosten belaufen sich auf 840 000 Euro. Auch davon übernimmt das Land den Löwenanteil von 95 Prozent. Die restlichen fünf Prozent müssen die beteiligten Kommunen gemeinsam aufbringen. „Eine Förderung in dem Ausmaß gab es noch nie“, betont UTG-Chef Steuer.

Vier Schwerpunktfelder

Das vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2022 angesetzte Projekt beinhaltet vier Schwerpunktfelder, an denen parallel gearbeitet werden soll. Nahezu beendet sind in allen Teilprojekten die vorbereitenden Arbeiten. Ab dem zweiten Quartal geht es in die Planungsphase, die bis Ende 2021 abgeschlossen sein soll. Es folgen die Projektumsetzung in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 sowie die Evaluierung im letzten Quartal des kommenden Jahres.

Die Teilprojekte 1 (Neuaufstellung der Organisation und Finanzierung des Tourismus) und 2 (Prüfung von zeitgemäßen Prädikaten) gehören inhaltlich eng zusammen. Im Wesentlichen geht es um die gegenseitige Anerkennung der Kurkarte über Gemeindegrenzen hinweg und die Stärkung der Tourismusakzeptanz sowie um einen neuen Status für „bisher nicht prädikatisierte Orte auf der Insel Usedom einschließlich der Stadt Wolgast“ als „Tourismusort“, in dem Kurtaxe erhoben werden kann.

Ein einheitliches Erhebungsgebiet

Die gesamte Projektregion soll als einheitliches Erhebungsgebiet erprobt werden, damit bisher nicht prädikatisierte Orte, wie Wolgast oder Gemeinden im Achterland, Einnahmen aus der Kurtaxe erzielen können. Dafür müsse, so Steuer, eine belastbare Rechtsgrundlage geschaffen werden, die ihm zufolge bereits für November 2021 angekündigt worden sei. Konkret geht es um die Novellierung des Kommunalabgabengesetzes für Mecklenburg-Vorpommern.

Gemeinsam mit Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken sei er deshalb in Schwerin gewesen, um die Dringlichkeit deutlich zu machen. Der zuständige Staatssekretär habe versichert, dass sein Ministerium daran arbeite und kurz vor einer Lösung stehe. Nun hoffen beide, dass bis Ende Mai ein überarbeitetes Kommunalabgabengesetz vom Landtag verabschiedet wird.

Gespräche mit der UBB

Im Teilprojekt 3 geht es um die Weiterentwicklung der Kurkarte zu einer Gästekarte, in die die kostenfreie Nutzung des ÖPNV eingebunden ist. Dazu gebe es bereits Gespräche mit der Usedomer Bäderbahn (UBB) als Betreiber der Buslinien auf Usedom und in Wolgast. Zu guter Letzt soll im Schwerpunktfeld 4 eine digitale Kur-/Gästekarte entwickelt werden, in die touristische Leistungsanbieter als Partner eingebunden werden sollen.

Projektmanagerin Anne Sturzwage machte deutlich, dass ihr die Hände gebunden seien, solange das überarbeitete Kommunalabgabengesetz nicht verabschiedet ist. Dennoch führe sie bereits Gespräche mit Firmen, die eine Kurabgabekalkulation durchführen könnten. Darüber hinaus hätten bereits Workshops auf Einladung des Wirtschaftsministeriums zu Anliegen aller fünf Modellregionen stattgefunden.

Noch keine Zuwendungsbescheide vom Land

Was die Zusammenarbeit mit dem Land betrifft, so wurde der UTG eine Genehmigung für den vorzeitigen Maßnahmenbeginn erteilt. Da allerdings die Zuwendungsbescheide noch nicht vorliegen, steht der UTG kein Geld zur Umsetzung der Einzelmaßnahmen zur Verfügung. Hier soll ein Vorfinanzierungsdarlehen über das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern Abhilfe schaffen. Die Abstimmung dazu laufe, erklärte Sturzwage. „Wir haben viel vor. Die Zeit ist kurz. Deshalb hoffen wir, dass wir bald durchstarten können“, blickt die Projektmanagerin nach vorn.

Erforderlich für die Implementierung des Projektes innerhalb der UTG war das Erstellen einer Geschäftsordnung für einen neuen „Beirat Modellregion“, dem Vertreter der Kommunen/Ämter und der Tourismusbranche angehören sollen. Über diese und weitere Formalien werden bis Ende März sowohl der Aufsichtsrat als auch die Gesellschafterversammlung der UTG beschließen.

Von Dietmar Pühler