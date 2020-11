Modellregion: Ministerium gibt Usedomern reichlich Hausaufgaben mit

Schwerin/Heringsdorf

Noch vor wenigen Wochen herrschte auf der Insel Usedom so etwas wie Aufbruchsstimmung. Nachdem das Wirtschaftsministerium verkündete, dass die Insel Usedom zusammen mit Wolgast als sogenannte Modellregion im Land eingestuft wird, knallten bei einigen Touristikern und Verwaltungsmitarbeitern förmlich die Sektkorken.

Wochenlang tüftelten sie an einer Bewerbung. Mit Erfolg: neben der Halbinsel Fischland Darß-Zingst, dem Ostseebad Kühlungsborn und acht Gemeinden, der Stadt Rostock mit Güstrow, Teterow und Schwaan sowie der Mecklenburgischen Seenplatte gehört Usedom zu den ausgewählten Regionen.

Insel soll als eine Einheit gesehen werden

Mit den Modellregionen soll der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern zukunftsfähig aufgestellt werden, betonte zu jener Zeit Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU). In den Regionen werden neue Wege im Tourismus erprobt. Dabei geht es beispielsweise um ein einheitliches Erhebungsgebiet für Gästeabgaben sowie die Einführung von neuen Prädikaten für Urlaubsorte. „Ziel ist, die Projekte in die künftige strategische Ausrichtung der Branche einfließen zu lassen“, sagte der Minister.

Kernstück der Usedom-Wolgast-Bewerbung ist die Anerkennung der Insel Usedom als einheitliches Erholungs- und Erhebungsgebiet. So soll die Kurkarte künftig in der gesamten Modellregion Gültigkeit haben, Insulaner und Wolgaster sowie deren nahe Verwandte von der Kurabgabe befreit werden und Gäste und Einheimische Bus und Bahn im ÖPNV Netz sowie Räder kostenfrei nutzen können. Diese Maßnahme soll maßgeblich zur Entlastung der Straßeninfrastruktur und zur Verbesserung der Mobilität auf der Insel beitragen. Soweit, so gut.

In der vergangenen Woche kündigte Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) öffentlich in der Gemeindevertretung an, dass es am Montag einen Termin zum Thema Modellregion in Schwerin gibt. Eine Delegation, bestehend aus Verwaltungsleitern und Touristikern, trat in Schwerin an, um über die Finanzierung des Projektes zu reden.

Bürgermeisterin: „Der Termin hat stattgefunden“

Das Ergebnis: offenbar nicht so gewinnbringend wie erhofft. So richtig reden wollte über das Arbeitstreffen am nächsten Tag niemand. „Der inhaltliche Arbeitstermin hat stattgefunden. Ansonsten gibt es nichts zu berichten“, sagte Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) kurz und bündig auf OZ-Nachfrage. René Bergmann, Leiter des Südamtes, war verhältnismäßig redseliger als sie: „Wir haben noch ein paar Hausaufgaben bekommen“, sagt er.

„Noch keine Informationen für die Öffentlichkeit“

Michael Steuer, Geschäftsführer der Usedom Tourismus GmbH, bei dem alle Fäden zum Thema Modellregion zusammenlaufen, hielt sich mehr als bedeckt. „Ich kann das Interesse an dem Thema Modellregion und den Ergebnissen des Gesprächs in Schwerin sehr gut nachvollziehen. Ich muss jedoch darauf verweisen, dass es sich hierbei um interne Budgetgespräche/-verhandlungen geht, die zum aktuellen Zeitpunkt nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Darüber sind sich die Antragsteller und die UTG sehr einig“, erklärte er. Steuer bittet um dafür Verständnis. Wenn es positive Nachrichten zum Thema Modellregion zu verkünden gibt, so würden sich die Akteure von selbst melden.

Nicht nur Vertreter der Insel Usedom trafen sich am Montag zu dem Arbeitstreffen in Schwerin, sondern auch Abgesandte aus anderen Modellregionen kamen in die Landeshauptstadt zu dem Arbeitstreffen. Transparenz über so ein bedeutsames Thema in einer Urlaubsregion wie Usedom sieht irgendwie anders aus.

Von Hannes Ewert