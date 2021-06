Modernes Kinderresort auf Usedom eröffnet

Trassenheide

Nach dem langen Lockdown öffneten gestern wieder zahlreiche Hotels und Pensionen auf Usedom. Für ein Haus im Inselnorden war es ein besonderer Startschuss: Das Seetelhotel Kinderresort Usedom in Trassenheide empfängt nach langer Bauzeit die ersten Gäste.

„Es ist so schön, in die strahlenden Kinderaugen zu schauen, wenn sie nun unser neues Kinderresort für sich entdecken dürfen“, freut sich Direktorin Beate Böse. Das neueste Hotel der Marke Seetelhotels im Inselnorden liegt nur wenige Minuten vom Strand entfernt und setzt auf den Familienurlaub. Das passt auch zum Ostseebad, das zahlreiche Angebote vorhält, die speziell auf Familien ausgerichtet sind.

Das Resort liegt eingerahmt von Kiefernwäldern und bietet ein autofreies Spielparadies inmitten von zwölf Naturschutzgebieten. „Badetage am Strand, Radtouren über die Insel, Nachtwanderungen oder Bollerwagentouren – all das sorgt für viel Abwechslung“, so die Hotelchefin.

Investition über 20 Mio. Euro

Etwas mehr als 20 Millionen Euro investierte die Gruppe in das Areal, welches in den vergangenen zwei Jahren aus dem Boden gestampft wurde. Ein Haupthaus mit Restaurants, Kletterwand, Rezeptions- sowie Rutschenbereich, ein Spa-Gebäude sowie fünf Suitenhäuser mit jeweils vier Wohnungen sind entstanden. Das Hotel verfügt über 110 Zimmer in unterschiedlichen Größen.

Die Eröffnung des neuen Flaggschiffs der Hotelgruppe musste mehrmals verschoben werden. Der Corona-Lockdown und Lieferschwierigkeiten von Baumaterial hatten zu erheblichen Verzögerungen im Bauablauf geführt. „Diese Dinge haben uns immer wieder nach hinten geworfen“, erklärt Böse.

Saunalandschaft und Innenpool

Nun geht der Blick nach vorn: Sie verweist auf das Highlight des Familienhotels – den auf jede Altersgruppe abgestimmten Kinderclub. „Täglich acht Stunden lang wird hier unser Personal für ein individuell abgestimmtes Kinderprogramm sorgen“, sagt die Direktorin. Dazu gibt es eine extra für Familien entwickelte Saunalandschaft mit zwei Panoramasaunen und einer Dampfsauna. Darüber hinaus einen 200 Quadratmeter großen Innenpool mit separatem Kleinkinderbecken.

Auf dem großen Gelände befand sich vorher die Ferienanlage Waldhof Trassenheide. Rund 30 Männer und Frauen waren im Waldhof beschäftigt. Für das neue Kinderresort braucht es etwa die doppelte Menge an Personal.

Einchecken mit der luca-App

Das Opening erfolgt unter aktuellen Hygienebedingungen, die Gäste werden über spezielle Einschränkungen vor Ort oder per online-Newsletter informiert. Im Kinderresort Usedom wird die neue luca-App genutzt, um das Einchecken an der Rezeption so angenehm und digital wie möglich zu machen, so Beate Böse.

Mit dem Kinderresort betreibt die Seetel-Gruppe inzwischen 17 Häuser. Dazu gehören familiengeführte Hotels, Residenzen und Villen in den Kaiserbädern. Die Palette reicht vom Drei-Sterne-Kinderresort bis zum Fünf-Sterne-Luxushotel. Zudem hat die Gruppe ein Hotel in der Bucht von Santa Ponsa auf Mallorca.

