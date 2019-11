Kaiserbäder-Logo künftig in Pommern-Blau und ohne Zahl 3

Heringsdorf

Blau ist die Farbe des Himmels und des Meeres und wird mit großen Naturerlebnissen verbunden. Blau ist künftig auch wieder die Farbe des Logos der Kaiserbäder. Diese und mehrere Änderungen am Aussehen des Logos hat die Heringsdorfer Gemeindevertretung beschlossen.

Ein Redesign – eine zeitgemäße Anpassung – des Logos war schon länger im Gespräch. Nun wurden mehrere Entwürfe vorgestellt: Bedingung war, dass trotz der Änderungen das Logo einprägsam, einfach und unverwechselbar bleibt. Die größten Änderungen wurden mit dem Ersatz der beiden Dreien an den Seitenrändern durch gerade Linien vorgenommen. Die Wellen wurden zudem komplettiert und die Villa von zusätzlichen Schmucklinien befreit. Dennoch ist sie noch gut als Symbol der Bäderarchitektur erkennbar. Und als Komplex strahlt das überarbeitete Logo nun Moderne und Traditionsbewusstsein aus.

Besonders freute Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos), dass endlich die Zahl 3 links und rechts am Logo verschwunden ist und die Geradlinigkeit jetzt eher eine Klammer darstelle. „Die 3 für die drei Kaiserbäder fand ich völlig fehl am Platze. Denn die Gemeinde Ostsebad Heringsdorf hat insgesamt neun Ortsteile. Gerade die kleinen Dörfer fühlten sich außen vorgelassen“, erläuterte Marisken ihre Sicht auf die Dinge. Kurdirektor Thomas Heilmann ergänzte: Die Klammer zeigt nach außen und ist damit auch ein Zeichen für Offenheit und Zusammengehörigkeit aller Ortsteile gleichermaßen.“

Die Mehrheit der Gemeindevertreter konnte mit diesen Begründungen fürs Redesign gut leben. Begrüßt wurde auch, dass die Schrift „Kaiserbäder“ geblieben ist. Protest allerdings gab es beim Vorschlag, das Logo farblich in Anthrazit zu gestalten. „Vom jetzigen Gold auf Mausgrau. Das geht gar nicht“, fand Gemeindevertreterin Johanna Arbeit. In Pommern müsse unbedingt was Blaues her, argumentierte sie, zumal Usedom von Wasser umgeben sei. Auch Sven Brümmel „möchte nicht schwarz sehen, sondern ins Blaue schauen.“ Er wusste sich da eins mit einer deutlichen Mehrheit.

Von Cornelia Meerkatz