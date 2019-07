Mölschow

Böse Überraschung für einen Ferienwohnungsvermieter in Mölschow auf der Insel Usedom: Wie die Polizei am Donnerstag auf Nachfrage mitteilt, wurde eine Unterkunft, die er betreut, am Morgen in einem desaströsen Zustand hinterlassen. „Es wurden Gegenstände gestohlen und Teile der Wohnung müssen aufgrund der Zerstörungen saniert werden“, so ein Polizeisprecher. Laut des Anzeigenerstatters wurde am Abend zuvor lautstark gefeiert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1500 Euro. Die Mieter der Ferienwohnung kommen den Angaben zufolge aus Brandenburg. Wie der Polizeisprecher mitteilt, werden nun die Behörden im Nachbarbundesland informiert und es soll zu Befragungen der Personen kommen.

Hannes Ewert