Usedom

Im Jahre 2010 kam Monique Ratzow auf die Insel Usedom. Davor lebte sie seit 1993 in Neubrandenburg. Ihr Vater stammt aus Asien, die Mutter aus Frankreich. Wir trafen sie kürzlich bei der Jubiläumsveranstaltung der Sallenthiner Schützengilde, da ihr langjähriger Partner, Heiko Schütt, Mitglied ist.

Monique Ratzow ist gelernte Goldschmiedin und hat eine kleine Boutique in der Heringsdorfer Kulmstraße. Sie spricht perfekt die deutsche Sprache und fühlt sich inzwischen auf Usedom angekommen. Sie ist temperamentvoll und geht mit ihrem Mädchentrio gern Tanzen, was für ihren Heiko nicht unbedingt erste Wahl ist.

Sie hört gern Blues. Dafür war sie im August zu zwei Veranstaltungen nach Binz und Göhren gereist. Gern ist sie am Strand und radelt mit dem Fahrrad über die Insel. Mit ihrem Zweisitzer ist sie sogar schon bis nach Paris gefahren. „Ich habe mir bislang im Straßenverkehr noch nichts zu Schulden kommen lassen. Punkte in Flensburg, nein, danke“, sagt die Frau, die so viel Freundlichkeit ausstrahlt.

Von Gert Nitzsche