Swinemünde

Swinemünde bekommt einen neuen Berg. Der könnte „Mont Swine“ heißen, denn das Material, aus dem der künstliche Berg, besser Hügel, errichtet wird, stammt aus dem Untergrund der Swine. Der Clou: Mont Swine entsteht auf einer ehemaligen Müllhalde – und Swinemündern sowie deren Gäste sollen ihren neuen Berg künftig zur Erholung erklimmen.

Vorschläge von künstlicher Insel bis Sportroute

Anfang März startete das gigantische Projekt der Untertunnelung der Swine (die OZ berichtete). Eine riesige Bohrmaschine frisst sich durch den Untergrund des Flusses – um rund 210 000 Kubikmeter Sand und Ton für die 1520 Meter lange Tunnelröhre abzubauen. Was kann mit so viel Baumaterial gemacht werden? Die Swinemünder übertreffen sich bereits mit ihren Ideen. Zu den interessanten Vorschlägen gehört der Bau einer künstlichen Insel, einer Sportroute für Radfahrer oder Motorradfahrer oder eines Aussichtspunkts. In einer Sache sind sich alle einig: So viel Sand kann nicht verschwendet werden.

Passiert auch nicht. Derzeit wird der Sand bereits per Lkw auf eine ehemalige Mülldeponie transportiert, auf der bis vor kurzem noch illegal entsorgte Abfälle landeten. Ein deprimierender Anblick – Müll, soweit das Auge reicht. Das ändert sich jetzt. Mit dem Bohrabraum wird die Müllhalde abgedeckt. Der neu entstehende Hügel – so ist es geplant – soll Erholungszwecken dienen.

Mont Swine – mit Wander-,Lauf- und Radwegen

Das Projekt findet Zuspruch bei Swinemündern. „Die Idee, einen Hügel zu errichten, ist nicht schlecht. Wenn das Gelände auf interessante Weise geformt wird, kann es ziemlich nett werden. Jetzt gehen viele mit Hunden dorthin spazieren, sie werden es künftig mit noch mehr Freude machen “, sagt Barbara Piwowarska, Einwohnerin der Stadt.

Der Auftragnehmer soll den Deponie-Hang verstärken und auf dem angelegten Hügel Grünflächen anlegen. Währenddessen wird zu Papier gebracht, wie das künftige Erholungsgebiet mal genau aussehen soll. Am Entwurf wird gegenwärtig gearbeitet. Bekannt ist, dass er Wander-, Lauf- und Radwege beinhalten soll. Es gibt auch Pläne für einen Hundeauslauf. Ziel ist es, den Mont Swine zu einem der beliebtesten Spazierbereiche für die Swinemünder zu profilieren.

Von Radek Jagielski