Montagsdemo in Greifswald: Veranstalter laden nächsten Politiker ein

Auch am nächsten Montag wird eine Veranstaltung zum Thema Corona auf dem Greifswalder Markt stattfinden. Ab 19 Uhr ruft Andreas Pieper auf, gegen die Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht zu demonstrieren. Nachdem dieser bereits Greifswalds Oberbürgermeister, Stefan Fassbinder (Grüne), eingeladen hat, versucht er es nun mit einem neuen Politiker: dem Landrat von Vorpommern-Greifswald, Michael Sack (CDU).

In der Einladung geht er auf die „Verwirrungen“ ein, die die Medienberichte in den letzten Tagen hervorgerufen hätten, wie er schreibt. Pieper spielt auf Berichte an, die sich mit personellen Problemen und organisatorischen Fragen befassen, die die Kreise in Mecklenburg-Vorpommern aktuell bei einer Umsetzung der berufsbezogenen Impfpflicht haben.

Sack selbst kommentierte die Einladung zu der Kundgebung nicht. Er bestätigte auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG lediglich, dass ihn ein entsprechendes Schreiben erreicht habe.

Sack: „Politische Bewertung ist nicht Sache des Kreises.“

Im Rahmen einer Pressekonferenz am Freitagmittag erklärte Sack, dass er mit Blick auf die zahlreichen Demonstrationen in Vorpommern keine politische Bewertung der Lage vornehmen werde. „Der Kreis ist die Versammlungsbehörde,“ erklärte er und betonte weiter: „Momentan ist es so, dass wir in den Versammlungslagen Demonstrationen beobachtet haben, die für uns nicht kritisch waren. Dabei rede ich von Straftaten im großen Stil, wie etwa Körperverletzungen.“

Allerdings gestand Sack auch ein, dass das Versammlungsgeschehen insgesamt schwierig sei. So könne eine allgemeine Impfpflicht mehr Bewegung in die Montagsdemonstrationen bringen. „Das sind jedoch Mutmaßungen.“

Rostock verbietet Corona-Demos – Auswirkungen auf Greifswald?

In Rostock hingegen zog man am Freitagnachmittag die Reißleine. Corona-Demos sind dort bis auf Weiteres untersagt. „Nach dem Versammlungsgesetz kann die zuständige Behörde eine Versammlung oder einen Aufzug verbieten, wenn die öffentliche Sicherheit oder Ordnung durch sie gefährdet ist“, so Ulrich Kunze, Sprecher der Stadt.

Die Stadt begründete das Handeln vor allem damit, dass kaum Teilnehmer der Demos eine Maske tragen. Auch in Vorpommern ist das immer wieder ein Problem. In mindestens einem Fall wurde auch deswegen bereits ein Ordnungsgeld verhängt. Sind damit auch die Montagsdemos in Greifswald Geschichte?

Am Freitagabend konnte Sack auf Anfrage keine weiterführenden Angaben zu der neuen Lage machen. Er habe noch keine Chance gehabt sich mit den Kollegen aus dem Ordnungsamt zu besprechen. Vor Montag sei keine Bewertung der neuen Lage zu erwarten.

Neue Demoroute durch Greifswald

Auch am kommenden Montag soll es eine neue Demoroute durch Greifswald geben – wie jede Woche. Diese beginnt wieder auf dem Marktplatz und führt über die Fischstraße (beim Fischbrunnen), die Roßmühlenstraße und die Knopfstraße zum Hafen. Von dort aus soll die Demo über die Baustelle des Hanserings und weiter am Hafen entlang zur Marienstraße führen. Von dort aus zur Wolgaster Straße und über die Schillstraße in die Rudolf-Petershagen-Allee und die Robert-Blum-Straße. Dann am Theater vorbei und über die Europakreuzung zurück zum Markt. Ab 20 Uhr bis etwa 21.30 Uhr ist in diesem Bereich mit Verzögerungen im Verkehr zu rechnen.

Von Philipp Schulz