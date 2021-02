Montagsspaziergänge gegen Corona-Auflagen: So haben Benzer nun reagiert

Benz

„Benz zeigt Gesicht – Licht der Hoffnung“ – unter dem Motto stand die Veranstaltung am Montagabend auf dem Benzer Dorfplatz. Rund 50 Menschen hatten sich versammelt, „um ein Zeichen zu setzen“, wie Mitorganisatorin Wiebke Liesong sagt.

Ein Zeichen setzen gegen die Teilnehmer des „Abendspaziergangs besorgter Bürger“, die seit November Montag für Montag durchs Dorf ziehen und gegen die Corona-Auflagen protestieren. Auch sie sind gekommen. Laut Polizei waren es etwa 30, die diesmal nur die Zuschauerrolle hatten. Es sollen schon über 150 bei den Montagsdemos gewesen sein.

Anzeige

„Vom Kreis war nur die Veranstaltung ‚Licht der Hoffnung‘ genehmigt worden. Der Montagsspaziergang dagegen nicht, weil er sonst zeitgleich an dem Ort beginnt. Den Initiatoren wurde ein Ausweichort angeboten, was aber abgelehnt wurde“, so eine Polizeisprecherin.

„Viele Benzer sind besorgt, beunruhigt, bestürzt“

„Das ist nicht Benz, was hier jeden Montag stattfindet. Bei den hohen Corona-Zahlen sollten eigentlich alle zu Hause bleiben. Viele Benzer sind aber besorgt, beunruhigt, bestürzt und verärgert darüber, dass sich hier jeden Montag so viele Menschen treffen. Wir sind überzeugt, dass der wirksamste Weg aus der Pandemie ist, dass wir Abstand halten und die geltenden Regeln einhalten. Wir wollen keine Provokationen im Ort“, sagt Wiebke Liesong zu Beginn der Veranstaltung.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Große Reden soll es nicht geben, auch keine Ansammlung. Sie verweist auf die Abstandsregelung, die Mund-Nase-Bedeckung und die Präsentation auf der Videoleinwand, die in Dauerschleife läuft. Bei leichtem Schneefall, Minusgraden und buntem Licht gibt es Informationen zu Covid-19-Erkrankten, zu der Situation in den Krankenhäusern, zu Corona, Grippe und Impfen.

Die Polizei ist mit vier Einsatzfahrzeugen vor Ort. Es bleibt friedlich. Die meisten halten sich an die Regeln. Vereinzelt gibt es verbale Scharmützel – meistens geht es um das Impfen.

Sorge um Zusammenleben im Dorf

Sorgen um das Zusammenleben im Dorf macht sich Bürgermeister Enrico Tesch. „Etwa zehn Prozent sind aus dem Dorf, die hier jeden Montag demonstrieren. Bitte keine Hetze. Das brauchen wir hier nicht. Jeder hat die Möglichkeit, seine Meinung zu sagen, wir auch“, sagt Tesch in die dunkle Menge.

Der Bürgermeister hat einen offenen Brief von Martin Bartels, jahrelang Pastor in Benz, dabei. Bartels ist über 80 und ist nicht gekommen, weil er Angst habe, sich anzustecken. In dem Brief heißt es: „Ich mache mir Sorgen um das Zusammenleben in unseren Dörfern, das mir über 50 Jahre so viel bedeutet hat und noch jetzt am Herzen liegt. ‚Montagsdemo‘ und ‚Gegendemo‘ – ich fass es nicht! Als ich geboren wurde, sah es in Deutschland so aus wie jetzt in Syrien. Leute, es geht uns so gut! Wenn ich dann höre, es geht um unsere Freiheit und unsere Grundrechte, dann bin ich als Alt-Neunundachtziger ehrlich gesagt ein bisschen beleidigt. Wir kämpfen doch nicht gegen ‚die da oben‘, sondern gegen das Corona-Virus.“

Bartels rät allen: „Bleibt eine Weile noch schön zu Hause. Macht es euch gemütlich, lest was Gutes Gedrucktes, freut euch über die ersten Schneeglöckchen und Krokusse, geht spazieren – alleine. Und wenn dann alles vorbei ist, würde ich gerne mit euch demonstrieren, vielleicht für ein Grundeinkommen für alle oder für eine Insel ohne Massentourismus.“

Auf Dialog setzt die Benzer Pastorin Annegret Möller-Titel auch weiterhin. Sie findet gut, „dass sich hier Menschen versammelt haben, die mit den Montagsdemos nicht einverstanden sind. Der Bogen ist überspannt, was die Lärmbelästigung angeht. Meinungsfreiheit ist gut und wichtig. Man muss die Meinung aber nicht so verkünden, dass es Agitation ist. Das ist keine freie Meinungsäußerung.“

Kirche will Dialog fortsetzen

Die Pastorin hatte Ende November zu einer Gesprächsrunde an der Benzer Kirche eingeladen. Beide Seiten kamen zu Wort. Eine zweite Veranstaltung folgte, eine dritte nicht mehr. „Das war den Festtagen und der Witterung geschuldet“, so Annegret Möller-Titel.

Sie will diese Treffen fortsetzen. „Im März“, sagt sie. Und dabei thematisch mehr in die Breite gehen. „Zu Masken und Impfung kann man sicherlich viel diskutieren, doch da erwarte ich nicht viel Bewegung. Lasst uns reden über die Frage, was Menschen in unserer Gesellschaft krank macht, über Grundrechte, Einschränkungen und die Situation unserer Kinder.“

Die stille Licht-Demonstration am Montagabend soll eine einmalige Sache bleiben, wie Wiebke Liesong betont.

Von Henrik Nitzsche